فريق مرسيدس للسيارات الكهربائية “فورمولا إي” يزور نيوم قبل سباق الدرعية

قام فريق مرسيدس إي كيو للفورمولا إي “Mercedes EQ” بزيارة خاصة إلى مدينة نيوم السعودية تخللها قيادة السائق ستوفل فاندورن سيارة الفريق ذات اللقب “إي كيو – سيلفر آرو 02” على طريق ماغنا. وتعد هذه المرة الأولى التي تسير فيها سيارة كهربائية بالكامل في شوارع نيوم، كما تضمنت الزيارة الظهور الأول لسيارة مرسيدس إي كيو سي الكهربائية بالكامل في السعودية، وذلك قبل إطلاقها تجاريًا في المملكة.

وتأتي زيارة فريق “مرسيدس إي كيو للفورمولا إي” في إطار شراكة الفريق مع نيوم، والتي تهدف إلى تسريع خطى نيوم لتكون في طليعة رائدي تقنيات المستقبل والتنقل، علاوةً على تعزيز مكانتها كمركز للتميّز الرياضي. وتلمح هذه الخطوة إلى مستقبل التنقل في نيوم، وذلك في إطار مساعيها لوضع معايير جديدة في الاستدامة والبنية التحتية للتنقل الكهربائي.

فيلم قصير يوثق استعدادات سائق مرسيدس في نيوم

وأطلقت نيوم قبيل انطلاق السباق الافتتاحي لهذا الموسم “فيلم قصير” يوثق استعدادات ستوفل فاندورن، ويستعرض سيارة مرسيدس على طريق ماغنا.

وتعليقًا على هه الزيارة، قال ستوفل فاندورن، سائق فريق مرسيدس إي كيو للفورمولا إي: “لقد كانت زيارة نيوم للمرة الأولى تجربةً رائعة بكل المقاييس، ومن الملهم أن نتمكن من العمل مع شريك يحمل الهدف نفسه المتمثل في المساعدة في بناء مستقبل أكثر استدامة. يعدّ الموقع في حد ذاته مذهلاً بمناظره الطبيعية، ما أدى إلى إغناء تجربة قيادة السيارة. نحن نستعد لبدء الموسم الافتتاحي في الدرعية، ونتشوق إلى بدء السباقات. سوف تضم نهاية الأسبوع سباقات مثيرة في واحد من أكثر مضامير السباقات تحديا في العالم، الأمر الذي يمثل أفضل اختبار لقدرات السائقين، ولاسيما كونه السباق الليلي الأول الذي نشارك فيه، وقد سبق أن حققنا الفوز في المملكة، ونتطلع إلى إضافة مزيد من النجاحات إلى المركزين اللذين فزنا بهما في سباقي الموسم الماضي”.

من جهتها، قالت جين باترسون، رئيس قطاع الرياضة في نيوم: “يسرنا الترحيب بهذا الفريق العالمي في نيوم، حيث تحرص نيوم كجزء من طموحاتها الجريئة على أن نصبح مركزًا للتميز في الرياضة ولاعبًا أساسيًا في المشهد الرياضي العالمي، حيث نستفيد من خبرات أبرز المنظمات الرياضية. وفي ضوء اقتراب انطلاق الموسم الجديد في الدرعية، فإننا نتطلّع إلى دعم الفريق، كما أننا ماضون في مواصلة التعاون الوثيق معه”.

فيما صرح فلوريان لينيرت، رئيس قطاع التنقل بنيوم: “تسعى نيوم إلى أن تصبح مختبرًا حيًا ومركزًا عالميًا للابتكار في مجال أنظمة التنقل المستدامة، ومن شأن التعاون مع فريق “مرسيدس إي كيو للفورمولا إي” أن يقربنا أكثر من تحقيق هذا الهدف، حيث نساعد معًا على خلق مستقبل مستدام في العالم عبر المساهمة في توفير بيئة نظيفة وذات محصلة إيجابية لانبعاثات الكربون، ويلعب تطوير وتحسين تقنية الدفع الكهربائي دوراً حيوياً في ترجمة رؤيتنا عبر توفير التنقل الخالي من انبعاثات الكربون ومتعدد النماذج، ولذلك يسعدنا دعم فريق “مرسيدس أي كيو للفورمولا إي” في جهوده الابتكارية”.