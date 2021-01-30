أفضل تطبيقات إدارة المهام في 2021

تكمن فائدة إدارة المهام في تحقيق الأهداف التي نطمح لها وزيادة الإنتاجية والكفاءة على المستوى الفردي وعلى مستوى المؤسسة. يرغب بعض الأشخاص في إكمال المهام اليومية وزيادة كفاءة العمل، ولكن نظرًا لوجود الكثير من الأمور في الحياة فيشعرهم هذا بالارتباك وقد ينسى الكثيرون من المهام المطلوب منهم إنهائها، لذا فنحن بحاجة إلى تطبيقات أو برنامج لإدارة المهام، حيث يمكنك من استخدامها بشكل أساسي أساسي للمهام التي يجب أداؤها اليوم أو الشهر المقبل أو الأسبوع المقبل والتخطيط لها بكفاءة وانجازها بالوقت المحدد.

الفرق بين تطبيقات إدارة المهام وإدارة المهام باستخدام القلم والورقة

لا يوجد أي مشكلة في استخدامك قائمة مهام باستخدام الورقة والقلم، لكن التحويل الرقمي واستخدام التطبيقات له فوائد عديدة.

إذا كنت تفضل الكتابة يدويًا، وشطب المهام بالحبر أو القلم الرصاص، ورسم الأسهم في كل مكان عندما تتغير المواعيد النهائية والأولويات، فلا بأس بذلك، لكنك من الإرتباك وكثرة المهام والأسهم المتبعثرة قد تنسى إحدى هذه المهام.

لكن تطبيقات إدارة المهم تتيح لك قائمة المهام لتنفيذ جميع هذه العمليات بكفاءة أكبر، حيث تمكنك هذه التطبيقات من سحب المهام وإفلاتها لإعادة ترتيبها، وتغيير الأولويات للمهام أو تاريخ التسليم بنقرة واحدة، وإضافة إلى وضع ملاحظات وتذكيرات أخرى لهذه المهام.

ومن ناحية أخرى، تطبيقات إدارة المهام يمكن أن تقيس الناتج النهائي للإنتاجية الفردية، أو يساعد على تطوير وتحسين هذه الإنتاجية.

مميزات أفضل تطبيقات إدارة المهام

تحتاج إلى البحث عن شيء ما مميز في تطبيق المهام، ويجعلك تنجذب إليه وتستخدمه، ويمكن تلخيص هذه المهام بثلاث نقاط، وهي:

التصميم الجذاب

أولاً، يجب أن يعجبك تصميم وواجهة التطبيق ليجذبك لاستخدامه، حيث أنه لا يمكنك إنجاز المهام وترتيبها على تطبيق تعتقد أنه غير جذاب من ناحية التصميم. كما يجب أن يكون من ضمن تصميم التطبيق أو الموقع خيار للتنبيه، حيث يمكنه تذكيرك بالمهام التي يجب إنجازها، لتجنب نسيانها.

أدوات مساندة لإدارة وتنظيم المهام

ثانيًا، يأتي كل تطبيق لقائمة المهام مزودًا بأدوات ووظائف لتنظيم المهام والإنجازات، والأهم أن تتوافق هذه الوظائف مع طريقة تفكيرك. فمثلاً، إذا كنت شخصًا عملياً، فقد تجد أن ترقيم المهام ذا الأولوية العالية أمر مهم.

لكن إذا كنت شخصًا تجيد إنجاز المهام بفترة الموعد النهائي، فقد ترغب في التأكد من أنه يمكنك فرز المهام حسب الموعد النهائي أو وضعها في واجهة المستخدم.

أما إذا كنت شخصًا تنسى كثيرًا، فقد تحتاج إلى تطبيق يعمل على إرسال الكثير من التذكيرات لك على أجهزة مختلفة.

خيارات التعاون مع أشخاص آخرين

ثالثًا، من المهم دائمًا أن يكون لديك خيار وهو جعل القائمة تعاونية، وتعني القائمة التعاونية أنه يمكنك تعيين بعض الأعمال لأشخاص آخرين أو حتى شراء هذا الخيار، فهذا الخيار يعزز قيمة التعاون بشكل أسهل وأكثر شفافية.

مميزات أفضل تطبيقات إدارة المهام

إضافة المهام وتنظيمها بسرعة. أن يقدم طرقًا متعددة لتنظيم مهامك. أن يذكرك بالموعد النهائي الذي تقوم بتحديده بنفسك عن طريق إرسال الإشعارات. وجود التطبيق على جميع الأجهزة التي تستخدمها، مثل ربطه بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

أفضل تطبيقات إدارة المهام

وهو تطبيق عربي لإدارة المهام باللغة العربية، مدعوم من قبل شركة حسوب التقنية المتخصصة في أغراض تطوير الإنترنت ومنصات الويب، وهو من الأدوات التي تمكنك من إدارة مهامك و مشاريعك في مكان واحد، كما يتمتع بمميزات غير موجودة في أي تطبيق إدارة مهام آخر.

من أهم مميزاته :

واجهة الاستخدام الجذابة، والتي تتوفر بعدة ألوان يمكنك التغيير فيما بينها لتناسب ذوقك.

إمكانية البحث في العديد من التطبيقات والبرامج (منها تويتر، أكاديمية حسوب، والبحث عن صور وفيديوهات)، وهي ميزة غير موجودة إلا في تطبيق أنا.

يمكن تقسيم المهام إلى يومية، أسبوعية، شهرية.

يوفر التطبيق خاصية حساب الوقت من حيث يمكنك تعيينه بنفسك، لقياس سرعة إنجازك للمهام.

يمكنك وضع أهداف للسنة كاملة مقسمة إلى 12 شهر.

يوفر قسم لقراءة الأخبار والمقالات المنوعة منها الفنية والعلمية والمتعلقة بالتقنيات.

يوفر قسم للعمل الحر في حال كنت ترغب في بدء الأعمال الحرة على الموقع التابع لشركة حسوب ” مستقل”.

يوجد في تطبيق أنا خدمة اصدار أصوات موسيقية لمساعدتك على التركيز إنجاز المهام.

Todoist حاليًا واحدة من أكثر تطبيقات المهام شيوعًا مع أكثر من 10 ملايين مستخدم، وهو تطبيق مرن بما يكفي للتكيف مع معظم مهام العمل، وليس معقدًا، بشكل عام هو جيد كأول التطبيقات التي يجب تجربتها، خاصة إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ.

من أهم مميزاته:

سرعة إضافة المهام على جميع المنصات .

يمكنك وضع مهام جديدة وإمكانية ارسالها إلى بريدك الوارد.

يمكنك أيضًا تحديد تاريخ إنتهاء موعد المهمة .

كما يمكن استخدام ميزة وعوامل تصفية وعلامات مخصصة، لكن في حالة الدفع.

TickTick هو تطبيق قائمة مهام سريع النمو يوفر مجموعة واسعة من الميزات على كل المنصات التي يمكن أن تستخدمها، كما يتيح لك عرض المهام والمواعيد في مكان واحد، ويسمح لك أيضًا بالتحقق من الأيام التي فاتتك فيها أي مهمة أو مدى التزامك بالنظام الغذائي، وتعتبر هذه مجموعة رائعة من الميزات، تختلف عن باقي تطبيقات المهام المتاحة.

من أهم مميزاته:

إضافة المهام بسرعة.

يوجد إصدار لسطح المكتب وواجهة مستخدم الهاتف المحمول.

يمكن استخدام المواعيد النهائية لتنظيم المهام، ويمكنك إضافة مهام فرعية إلى أي مهمة.

في عام 2015، استحوذت مايكروسوفت على Wunderlist وأصبح تطبيق واحد يسمى Microsoft To Do، وهو من أفضل التطبيقات الموجودة حاليًا ولديه مميزات عالية تمنحه فرصة تنافسية كبيرة.

من أهم مميزاته:

الواجهة الرئيسية الجميلة.

إضافة المهام سريعة.

التطبيق يتمتع بمرونة كبيرة.

يمكن لمستخدمي Outlook مزامنة مهامهم من هذا التطبيق إلى Microsoft To Do، مما يعني أنه يمكن في النهاية مزامنة مهام Outlook مع هواتفهم.

يمكن تعيين صورة خلفية مخصصة لكل قائمة حتى تتمكن من معرفة القائمة التي تبحث عنها بشكل أسرع.

وهو التطبيق الأعلى استخدامًا من بين جميع التطبيقات المتاحة، حيث يعتبر هذا تطبيق كاملًا ولا نقص أو عيب فيه إلا أنه لا يدعم إصدارات ويندوز وأندرويد.

من أهم مميزاته :

سهل الاستخدام.

تصميم جذاب.

تتم إضافة المهام وتنظيمها بسرعة.

يمكن للمهام أن تحتوي على مهام فرعية.

يوفر التطبيق أدوات مساندة لتسهيل الاستخدام لإضافة المهام بسرعة.

يحتوي على تقويم.

يوفر ميزة التذكيرات والتنبيهات.

بالإضافة إلى ذلك يمكن مزامنته مع هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

* المقال للكاتبة: ماريّا موسى.