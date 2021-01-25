أمازون السعودية تطلق عضوية برايم المدفوعة Amazon Prime للحصول على مزايا استثنائية

أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية في السعودية أمازون عن إطلاق برنامج Amazon Prime في المملكة والذي يتيح للمشتركين الوصول إلى مزايا حصرية كالحسومات والتوصيل المجاني والسريع خلال يوم واحد فقط.

يضم برنامج أمازون Amazon Prime نحو 150 مليون مشترك حول العالم، ويدعم في السعودية التوصيل السريع خلال يوم واحد فقط للمدة الرئيسية وتشمل مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام والطائف والخُبر. وخلال يومين لباقي مناطق المملكة مثل الجبيل وبريدة وخميس مشيط وأبها وحائل والأحساء والهفوف وجازان والخرج. بالإضافة إلى التوصيل المجاني خلال 4-6 أيام عمل إلى جميع مناطق المملكة الأخرى.

كما تتيح توصيل فوري في نفس اليوم مع خصم 50% إلى كل من الرياض وجدة على المنتجات التي يتم شراؤها قبل الساعة 12.00 ظهراً.

بالإضافة إلى خدمة التوصيل الدولي المجاني من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة لأكثر من 7 مليون منتج يدعم الميزة. وتشمل خيارات التوصيل الدولي المجاني لمشتركي برايم في المملكة ما يلي:

• توصيل مجاني ابتداءً من يومي عمل من الإمارات للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي.

• توصيل مجاني ابتداءً من 7 أيام عمل من الولايات المتحدة الأمريكية للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي.

وعند الاشتراك في البرنامج يمكن للمستخدم الحصول على خدمة البث المرئي برايم فيديو التي تعرض مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات المترجمة والمدبلجة للغة العربية، بالإضافة إلى مجموعة من ألعاب الفيديو.

كما تعرض أمازون لمشتركي Amazon Prime إمكانية التسوق المبكر للعروض الموسمية مثل يوم برايم الذي تقدم فيه خصومات على أهم المنتجات والعلامات التجارية.

يمكن الحصول على اشتراك Amazon Prime مجاناً لمدة 30 يوم وبعدها تكلف 16 ريال شهرياً و 140 ريال سنوياً.