الوضع المظلم يصل تطبيق فوتوشوب كاميرا من أدوبي وهناك أداة قص جديدة

لا تزال أدوبي تبذل قصارى جهدها في توفير ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقها فوتوشوب كاميرا “Photoshop Camera”، ومع ذلك، فمع نقطة بداية التطبيق على الهواتف المحمولة كان على مستوى احترافي، والآن يُضيف الدعم لميزة رئيسية من شأنها أن تجعل استخدامه أكثر جمالًا في الليل، ألا وهي ميزة الوضع الوظلم.

وصراحةً، مع هذا الدعم، فقد قدّمت الشركة الثيم الداكن بأفضل طريقة ممكنة، مما يسمح للمستخدم باختيار الوقت الذي يرغب في تطبيقه، وذلك بالانتقال إلى الإعدادات ومن ثم التفضيلات، ونم هناك يمكن ضبطه على الثيّم الفاتح أو الوضع المظلم أو جعله يتبع سمة النظام، مع الإشارة أن الوضع المظلم يُطبّق على جميع واجهات وقوائم التطبيق.

إلى جانب هذا الدعم، وفّرت أدوبي في تطبيق فوتوشوب كاميرا أداة قص نمطية جديدة من شأنها أن تسهل اقتصاص الصور إلى الأبعاد الدقيقة التي تريدها، بالإضافة إلى ذلك، يعمل التحديث الجديد على تحسين الإخفاء البارز وإصلاح عدد من الأخطاء.

أخيرًا، تحديث Photoshop Camera 1.2 يصل مستخدمي أندرويد بشكل تدريجي، ففي حالة عدم وصوله لك انتظر أيام قليلة أخرى، وإذا كنت لا تُحب الانتظار، فحمّل النسخة تحميلًا جانبيًا “APK” من هنا.