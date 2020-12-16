هواوي تطلق النسخة التجريبية من نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 على الهواتف الذكية

أعلنت شركة هواوي اليوم عن إطلاق نظام التشغيل هارموني HarmonyOS 2.0 الخاص بها رسميًا على الهواتف الذكية لتبدأ معه رحلة جديدة.

وقالت الشركة على حسابها في تويتر أنها أطلقت نسخة بيتا التجريبية من الإصدار HarmonyOS 2.0 لنظام تشغيلها، حيث سيصل إلى مستخدمي بعض هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية وساعاتها الذكية في هذه الفترة، قبل أن يصل بقية المستخدمين خلال الفترة المقبلة كبديل لنظام تشغيل أندرويد الذي عملت به منذ بدايتها.

تأتي هذه الخطوة كنقلة كبيرة بتاريخ الشركة الصينية بالاعتماد على نظام تشغيلها الخاص الذي يعمل على مختلف أجهزتها الذكية.

وتعتبر هذه الخطوة اجبارية من هواوي لاسيما مع استمرار العقوبات الأمريكية عليها ومنع معظم الشركات الأمريكية من التعامل معها؛ بينها جوجل المسؤولة عن نظام تشغيل أندرويد والتي رفضت منحها تحديثات للنظام بسبب العقوبات، وهو ما دفع هواوي للسير قدمًا بعد عامين من الانتظار تقريبًا وإطلاق نظام تشغيلها الذي كانت تعمل عليه منذ سنوات طويلة.

سيتمكن المستخدمون من تجربة النظام بنسخته التجريبية عبر الموقع الرسمي، أو الانتظار حتى وصول النسخة النهائية خلال الفترة القادمة.

أجهزة هواوي المؤهلة لتجربة إصدار بيتا من HarmonyOS 2.0:

Huawei P40 (ANA-AN00)

Huawei P40 Pro (ELS-AN00)

Huawei Mate 30 (TAS-AL00)

Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)

Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00)

Huawei Mate 30 Pro 5G (LIO-AN00)

Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)

Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)

Huawei MatePad Pro Wi-Fi (MRX-AN19)

يُشار أن نظام تشغيل هارموني HarmonyOS 2.0 سيوفر الدعم لتطبيقات أندرويد، كما سيمثل منصة موحدة لجميع أجهزة هواوي الذكية.

كذلك، تمتاز واجهة المستخدم الخاصة به بتشابه كبير جدًا مع واجهة EMUI 11 المبنية على نظام تشغيل أندرويد.

كانت هواوي قد كشفت عن أول نسخة من النظام قبل عامين، وقالت وقتها أنها تستهدف وضعه على التلفزيونات الذكية وأجهزتها الأخرى وليس للهواتف، لكن العقوبات الأمريكية أجبرتها على تطوير نسخة أخرى لتعمل على كافة الأجهزة.