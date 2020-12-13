مجموعة من أبرز عروض ومنتجات أمازون السعودية هذا الأسبوع

نعود إليكم من جديد مع مقالات عروض و تخفيضات موقع أمازون السعودية مع مجموعة جديدة من المنتجات الإلكترونية والملحقات التي نعتقد أنها تناسب احتياجاتكم، وفي هذا المقال مجموعة مختلفة عما قدمناه سابقًا.

أبرز عروض وتخفيضات أمازون السعودية:

نضع بين أيديكم هذه المجموعة من عروض تخفيضات أمازون السعودية على أجهزة وملحقات مختلفة تسهل حياتكم.

سوار هواوي Huawei Band 4e مع سماعة FREEBUDS 3

يوفر سوار هواوي الذكي Huawei Band 4e العديد من المزايا لتتبع اللياقة البدنية والصحة، بجانب توفيره مزايا أخرى عبر وصله مع الهواتف الذكية، وهنا يتوفر مع عرض خاص بجانب سماعة FREEBUDS 3 اللاسلكية مع خصم 20%.

خصم 20% مع توفير 100 ريال.

شحن مجاني معتمد من أمازون بسعر 399 ريالًا.

يمكن الحصول على العرض من هنا: https://amzn.to/37Y6SqF

سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds+ Plus

تتوفر أحدث سماعات سامسونج اللاسلكية على موقع أمازون السعودية بنسخة الإصدار الأمريكي، وتقدم العديد من المزايا مثل البطارية الكبيرة، والصوت الواضح جدًا، وقدرات العزل.

تتوفر بنسخة الإصدار الأمريكي ومتاحة بسعر 508 ريالات.

يمكن الحصول على العرض من هنا: https://amzn.to/3qRhxMl

سماعة آبل آيربودز برو Airpods Pro

أحد أفضل السماعات اللاسلكية في السوق مع قرات صوتية مميزة وخصائص يتقدمها عزل الضجيج والصوت المحيطي، بالإضافة إلى التحكم الذكي مع المساعد الصوتي سيري.

تتوفر بخصم 29% يوفر 350 ريالًا.

شحن مجاني ومعتمد من أمازون بسعر إجمالي 849 ريالًا.

يمكن الاستفادة من العرض هنا: https://amzn.to/3nfEF58

قلم ستايلس لأجهزة آيباد

القلم الذكي يتوفر بسعر مميز الآن عبر أمازون السعودية ويدعم جميع أجهزة آيباد منذ الجيل السادس وحتى الآن، يتسم هذا القلم بملمسه المطفي ولونه الفاتح مع زر لمس ذكي للأوامر.

متاح بخصم 33% بواقع 42 ريالًا – سعر الشراء 87 ريالًا.

يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/34btgMi

بلايستيشن 5 من سوني بسعة 825 جيجابايت

يتوفر الآن جهاز بلايستيشن 5 من سوني بسعر أقل من معظم الأسعار على المتاجر الإلكترونية في السوق، حيث يتاح الآن بسعر 2,999 ريالًا سعوديًا مع تخفيضات تصل 24% مقارنة مع معظم الباعة.

يتوفر بسعر 2,999 ريالًا مع خصم يفوق 900 ريال مقارنة مع أسعار العديد من المتاجر.

يمكن استغلال العرض من هنا: https://amzn.to/347k23F

موسع نطاق مزدوج برودباند TP-Link Re200 Ac750

يعمل هذا الجهاز Tp-Link Re200 Ac750 مع نطاقات 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز وبسرعة تصل 300 ميجابايت في الثانية إلى 433 على التوالي، ليوفر بذلك قدرات كبيرة للمستخدمين مع شاحن بقدرة 6.5 واط فقط.

متاح بخصم 8% بواقع 10 ريالات ليصح السعر الإجمالي 117 ريالًا.

شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

يمكن الحصول على العرض هنا: https://amzn.to/37dVGXT

سوار شاومي الذكي Mi Fitness Band 3

يوفر سوار شاومي قدرات مميزة بأقل سعر ممكن رفقة شاشة OLED، وقدرات تتبع اللياقة والصحة بجانب إمكانية ربطه مع الهاتف للإبقاء على إطلاع مع ما يحدث من تطبيقات مراسلة.

متوفر مع خصم 42% بخصم 42 ريال تقريبًا.

بسعر 57 ريالًا مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

يمكن الحصول عليها هنا: https://amzn.to/3oHRVj6

سماعة رأس هايبر اكس كلاود 2

السماعة المميزة بتصميم من الألمنيوم من هايبر إكس مع وضوح صوتي عال وتصميم مميز رفقة ميكروفون منفصل لجعل الحديث أكثر وضوحًا أثناء المحادثات، تأتي بخصم مميز.

متاحة بخصم 34% يوفر 219 ريالًا.

السعر الحالي 418 ريالًا بدلًا من 638.

يمكن شرائها من هنا: https://amzn.to/2JSVbtw

سماعة الألعاب KOTION G2000

سماعة الألعاب الأنيقة من KOTION Each تأتي بسعر في متناول الجميع، تتوفر مع ميكروفون مدمج لتجربة صوتية أفضل أثناء الحديث وبتقنية عزل الضجيج.

تتوفر بسعر 58 ريالًا فقط.

متاحة للشراء مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون هنا: https://amzn.to/37ehnH7

وحدة تحكم “ريموت” التحكم بالوسائط لجهاز بلايستيشن 5

لم تقدم سوني مع الجيل الجديد من أجهزة ألعابها العديد من المزايا الرائعة لتجربة لعب مميزة فحسب، بل وفرت مزايا أخرى لجعل المنصة تتيح تجربة ترفيهية متكاملة من خلال التطبيقات المختلفة ومحتوى الفيديو. ووفرت كذلك ريموت تحكم عن بعد للتحكم بالمحتوى بخفة دون الحاجة ليد تحكم.

يمكن الحصول عليه بسعر 149 ريالًا مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

يتوفر للشراء عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3oOwvRG

نتمنى أن تكون عروض ومنتجات أمازون السعودية اليوم قد نالت إعجابكم أو حققت استفادة لكم، ونأمل أن نلتقيكم مجددًا بمقالات قادمة.