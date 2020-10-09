طرح هاتف موتورولا RAZR 5G القابل للطي في السعودية

أعلنت شركة موتورولا عن طرح هاتفها القابل للطي Razr 5G في المملكة العربية السعودية لتعيد إلى الذاكرة هاتفها الكلاسيكي القديم بنسخة حديثة مع تنقية الجيل الخامس وشاشة كاملة قابلة للطي بالإضافة إلى شاشة Quick View صغيرة خارجية للإطلاع على أحدث الاشعارات والتنبيهات.

وفي تعليقه على هذا الهاتف، قال شاراي شمس، المدير العام لأعمال الهواتف الذكية في المجموعة: “يشكل إطلاق Razr 5G تحديًا نجحنا في تحقيقه من خلال تطوير جهاز متفوق من الناحية التكنولوجية واستثنائي من حيث أناقة التصميم. ويتمثل هدفنا من هذه الخطوة في إظهار التزامنا بالارتقاء نحو آفاق جديدة في قطاع الهواتف الذكية بطرق مبتكرة ومشوقة. ومن شأن المزايا الإجمالية للهاتف الجديد، إلى جانب تصميمه وحرفيته، أن تُقدم مستويات تعجز بقية الهواتف القابلة للطي في الأسواق عن منافستها من حيث التجربة والأداء. وانطلاقًا من تاريخنا العريق في مجالات الابتكار وسجّلنا الحافل في طرح الحلول التكنولوجية الفريدة من نوعها عالميًا، نحن متحمسون للغاية لإطلاق هذا الإنجاز الجديد، هاتف Razr 5G”.

مزايا هاتف موتورولا Razr 5G

يأتي Razr 5G مع شاشة FlexView القابلة للطي والتي تتميز بقياس 6.2 وتقنية CinemaVision وأبعاد 21:9 عند فتحها.

كما يضيف هاتف موتورولا معه معالج Snapdragon 765G من كوالكوم والذي يقدم معه دعم تقنية الجيل الخامس 5G.

وبجانب ذلك، يقدم الهاتف كاميرا بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل مدعومة بتقنية البكسل الرباعي Quad Pixel، والتي توفر حساسية أفضل للضوء المنخفض بمعدل 4 أضعاف، كما تتمتع الكاميرا بخاصية التثبيت البصري، وتقنية التركيز التلقائي بالليزر لتحسين جودة التصوير.

على الجهة المقابلة، فإن الكاميرا الداخلية الأمامية ستأتي بدقة 20 ميجابكسل لتوفر بذلك دقة تصوير عالية للمستخدمين.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف موتورولا Razr 5G للطلب المُسبق في المملكة من خلال شركة الاتصالات السعودية ومكتبة جرير وإكسترا وأمازون ومنصة نون.

فيما سيأتي بسعر 5,999 ريالًا، ويمكن طلب سماعة موتورولا اللاسلكية verve-bud ولصقة حماية ضد التلف لمدة عام مُقابل 1,500 ريال.

وسيتوفر الهاتف كذلك لدى شركة الاتصالات السعودية بخُطط تقسيط شهرية تبدأ من 250 ريال سعودي (غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة).