تطبيق البريد الإلكتروني Newton Mail يدعم الآن السمة المظلمة على أندرويد

شهدت حياة تطبيق Newton Mail الكثير من التقلبات، حيث في عام 2018، أعلن القائمون عليه عن نيتهم إغلاق التطبيق، ليتم بعد ذلك إحياؤه بواسطة Essential التي استحوذت عليه لاحقًا، ولكن لأسباب لم ينجح التطبيق، ليأتي هذا العام، وتعود إليه الحياة مرة أخرى من خلال الاستحواذ عليه من قبل فريقي العمل Maitrik Kataria و Justin Mitchell، والآن، هناك تحديث جديد للتطبيق ووفّر معه العديد من الميزات الجديدة.

حيث رسميًا، أصبح يدعم Newton Mail الوضع المظلم بشكل كامل، وخاصةً واجهة المستخدم ومحتويات رسائل البريد الإلكتروني نفسها، كما وأضاف المطورون خاصية الإيماءات “التمريرات”، وذلك كي يتمكن المستخدمين من اتخاذ إجراء بشأن رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع.

أخيرًا، وعلى الرغم من الحالة السيئة التي مرّ بها التطبيق خلال مواطن حياته، إلّا أنه يبدو قد عاد أخيرًا إلى المسار الصحيح، ويمكنك الحصول على التحديث، عبر تحميله من متجر جوجل بلاي، أو عبر التحميل الجانبي الآمن من هنا.

تحميل تحديث Newton Mail على أندرويد.

المصدر:

Newton Blog