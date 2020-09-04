آيسر تُحدّث لابتوبات Swift 3 و Swift 5 بمعالجات إنتل الجيل الحادي عشر

حدثت شركة آيسر لابتوبيها Swift 3 و Swift 5 بمعالجات إنتل من الجيل الحادي عشر ” 11th Gen” الجديدة ضمن منصة الشركة الأمريكية الأحدث Intel Evo التي تعني بتصدير حواسيب نحيفة وخفيفة وبأداء بطارية يدوم لساعات أطول.

وكما وضحت آيسر فإن لابتوباتها المحدثة تتماشي مع كافة معايير منصة Evo باستجابة وتطبيق مثالي لكافة معاييرها من استجابة سريعة لانهاء وضع السكون والتوافق مع معالج الرسومات Iris Xe.

بالنسبة لـ Swift 5 طراز (model SF514-55) يمتلك شاشة لمس 14 بوصة محمية بطبقة جوريلا جلاس مضادة للميكروبات وبطارية يمكنها المكوث لأكثر من 17 ساعة على الشحنة الواحدة، وتعطي 4 ساعات من العمل عند شحنها لمدة 30 دقيقة فقط؛ مع وزن 1,038 جرام.

وبالحديث عن Swift 3 فهو ياتي بنسختين الأولى طراز (SF313-53 ) بشاشة قياس 13.5 بوصة بدقة عرض 2K ومعدل تناسب جانبي 3:2 وقوة سطوع 400 نت بينما يبلغ وزنه 1,188 جرام وبسمك 1.6 سم ويملك بطارية تعطي 18 ساعة من العمل.

التسحة الثانية من Swift 3 هي طراز (SF314-59) تأتي بشاشة قياس 14 بوصة بدقة FHD بمعدل تناسب جانبي 16:9 وسمك جهاز مشابه للنسخة السابقة مع وزن يبلع 1,202 جرام

مواصفات العتاد الداخلي متشابهة في النسخ الثلاث من دعم SSD وإمكانية ترقية ذاكرة الوصول العشوائي “رام” إلى 16 جيجا بايت LPDDR4X؛ بالإضافة لدعم تقنية اتصال WiFi 6 وThunderbolt 4.

السعر والتوفر في السوق

يبدأ سعر Swift 5 من 1,000 دولار أمريكي بينما Swift 3 نسخة 13.5 بوصة تبدأ من 800 دولار أمريكي ونسخة 14 بوصة ستكون بسعر 700 دولار أمريكي مع المواصفات الأساسية، وستتوفر النسخ الثلاث في نوفمبر المقبل 2020.

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المصدر:

Engadget