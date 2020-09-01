شراكة استراتيجية بين هكبه و فيزا لإصدار بطاقات مسبقة الدفع في دول مجلس التعاون

أعلنت شركة هكبه السعودية، المتخصصة في الادخار الإدخار المالي البديل والادخار التعاوني، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فيزا العالمية، الرائدة في مجال المدفوعات، تربطهما عدة سنوات وتتيح اصدار الأولى لبطاقات فيزا مسبقة الدفع إلى عملائها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تقدم هكبه حل لتحديث الادخار المالي عبر منصتها الذكية عبر رقمنة مجموعات الادخار “الجمعيات المالية”، بهدف إنشاء وإدارة والانضمام للجمعيات والدفع مباشرة داخل التطبيق وبشكل بسيط وقانوني، وبتصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن البيئة التجريبية للتقنية المالية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ نايف أبوصيده، المؤسس لشركة هكبه: “نفخر بالشراكة مع فيزا، وستعمل هكبه مع فيزا معًا لتسريع حلول الدفع الآمن والمريح وحلول الادخار المالي البديل، إذ لم يكن هناك وقت أفضل للشراكة من الآن بالنظر إلى فرص النمو في المملكة العربية السعودية -والمقدرة بنحو 6 مليار دولار سنويًا- من أجل الدفع قدمًا بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المختلفة نحو المدفوعات الرقمية، وزيادة المدخرات المالية للأفراد، وتقديم حلول ادخارية افضل للفئات الغير مخدومة، وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية المملكة 2030 وسوف تنعكس نتائجها إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبرنامج تطوير القطاع المالي. ونطمح لتمكين عملاؤنا من الحصول على تجربة ادخار ومدفوعات أفضل، وتشجيع المزيد من الادخار المالي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

بدوره، عبر الأستاذ علي بيلون، مدير عام شركة فيزا في المملكة، عن سعادته بالشراكة بالقول: “يسر فيزا الدخول في شراكة مع هكبه لإطلاق حلول دفع رقمية من شأنها أن تجعل إنفاق المدخرات أكثر ملائمة وأمانًا لعملائها في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع بشدة إلى إطلاق منتج فيزا مسبق الدفع مع هكبه ويسعدنا أن نواصل دعمنا لتعزيز التجارة الرقمية وجهود برنامج تطوير القطاع المالي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للشمول المالي في المملكة العربية السعودية.”