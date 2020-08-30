موتورولا تطرح الهاتف الذكي One Fusion في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق الهاتف الذكي One Fusion في المملكة العربية السعودية رسميًا مع معالج Snapdragon 710 وبطارية 5,000 ملي أمبير /ساعة، وكذلك كاميرا رباعية.

وبهذه المناسبة، قال شاراي شمس، المدير العام لأعمال الهواتف الذكية في المجموعة: “يعكس إطلاق هاتف One Fusion من موتورولا صدق التزامنا الكامل بالمنطقة، من خلال تطوير المزيد من الحلول التقنية الجديدة والمتاحة أمام قاعدة أكبر من المستهلكين عبر مُختلف فئات السوق. ويُمثل جهازنا الجديد المزيج الأمثل بين الذكاء وقوة الأداء، ويشق طريقه متألقًا بين نظرائه في السوق بما في جعبته من مزايا عالية الطراز، ليسمح لعملاء شركتنا بالاستمتاع بكُلّ ما يطمحون إليه في هاتفهم الذكي وبسعر معقول. وبفضل نظام الكاميرا الرباعي متعدد الاستعمالات وإمكانات معالجة متميّزة وعُمر بطارية متفوق، يمنح هاتف One Fusion المستخدمين تجربة لا تضاهى في هذه الفئة من الهواتف.”

مزايا مختلفة مع هاتف موتورولا الذكي One Fusion

يأتي هاتف موتورولا مع كاميرا أساسية بعدسة 48 ميجابكسل بتقنية البكسل الرباعي Quad Pixel لتحسين إلتقاط الصور بالإضاءة المنخفضة، وثانية بعدسة تصوير عريضة للغاية 118 درجة، كما تتمتع الكاميرا بالقدرة على التقريب 5× بفضل عدسة الماكرو Macro Vision، وتضيف الكاميرا كذلك عدسة رابعة للتصوير العميق.

يضيف هاتف موتورولا شاشة Max Vision HD+ عالية الوضوح بقياس 6.5 بوصة، معالج كوالكوم Snapdragon 710، ذاكرة رام 4 جيجابايت، وكذلك بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ ساعة. فيما يعمل مع واجهة My UX من الشركة.

يوفر هاتف One Fusion كذلك زرًا مخصصًا لتفعيل خدمات المساعد الصوتي من جوجل Google Assistant على جانب الجهاز.

سعر وتوفر الهاتف

يتوفر الهاتف الآن في محلات مختارة في المملكة العربية السعودية مع حزمة من الهدايا بسعر 799 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.