السعودية تطور منصة تواصل بديلة واتساب توفر أمان أعلى

على الرغم من أن تطبيقات الدردشة مثل واتساب تعد مستخدميها أنها توفر لهم الخصوصية والأمان والتشفير، لكن هذا ليس كافياً، لذا إن كنت تود إجراء اتصالات حساسة أو تبادل ملفات وبيانات خاصة بالعمل، فإن واتساب ليس المكان المناسب!. لذا تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير منصة تواصل محلية خاصة بها تستهدف بها الشركات الخاصة والجهات الحكومية لتوفر بيئة آمنة للتواصل وتبادل الملفات والرسائل.

وحسب صحيفة عكاظ فإن تطوير المنصة من مهمة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تتيح الدردشة النصية والمكالمات الصوتية وتبادل الملفات بأمان.

وأوضح مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية باسل العمير أن المنصة من تطوير مجموعة من الباحثين السعوديين وسيتم إطلاقها خلال عام.

في العادة تحتفظ تطبيقات الدردشة التجارية ببيانات ورسائل مستخدميها ومحاداثاتهم في مخدماتها الخاصة وقد تتحكم بها جهات أجنبية، كما أنها قد تحوي أبواب خلفية للتجسس يصعب اكتشافها.

المنصة الجديدة السعودية ستكون بديل واتساب أو أي خدمة تواصل أخرى توفر الأمان الكامل، فهي لا تحوي أبواب خلفية، كما أنها تضمن سرية وتشفير المحادثات وتبادل الملفات، وتخزن بياناتها داخل المملكة.

تستهدف المنصة الجهات الحكومية والشركات الخاصة وليس المستخدم العادي، على الأقل خلال الفترة الأولى من إطلاقها.

وتستخدم المنصة خوارزميات تشفير مطورة محلياً وحاصلة على براءة اختراع وتعد أنها تقدم أداء أفضل من الخوارزميات العالمية.

ستعمل المنصة على عدة أجهزة مثل حواسب ويندوز والهواتف الذكية أندرويد وآيفون.

المصدر:

عكاظ