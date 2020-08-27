فيس بوك تُبسّط إدارة Messenger Rooms وتُدخل الخلفيات المخصصة

ماسنجر روم “Messenger Rooms” والتي تُعدّ نهج فيس بوك لعقد مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، بحيث تُقدّم هذه الخدمة تسهيلات لإنشاء لقاءات فيديو مع أشخاص ليسوا بالضرورة في قائمة أصدقائك مع الحفاظ على تحكم منشئ المجموعة، الآن وبعد دعمها في واتساب وفيس بوك، أعلنت الشركة أنها ستعمل على تحسين ميزة الاتصال الجماعي، مع إطلاقها تحسينات في عملية إنشاء الغرف وقابلية الاكتشاف، كذلك العمل على ادخال خاصية الخلفيات المخصصة.

وفي هذا الشأن، أشارت فيس بوك “أن العناصر المرئية الجديدة لإنشاء الغرف والانضمام إليها وإدارتها ستجعل من السهل بقاء المستخدم على اطلاع دائم بما يحدث”.

وذلك من خلال رؤية الغرف التي تمت دعوتك إليها أعلى صندوق الوارد الخاص بك في علامة التبويب الدردشات في الأعلى، وعند إنشاء غرفة جديدة، يمكنك إعدادها بنشاط افتراضي أو مخصص، كذلك ضبط تاريخ البدء واختيار الجمهور، فضلًا عن إمكانيتك أيضًا إرسال إشعارات إلى أصدقائك عبر ماسنجر للتأكد من انضمامهم إلى غرفتك وحتى حذف الغرف التي لم تعد مهتمًا بها من قائمتك.

أما فيما يتعلق بالخلفيات المخصصة، فسوف تنضم إلى مثيلاتها من تأثيرات AR والخلفيات المحددة مسبقًا بزاوية 360 درجة، على أن تتمكن بواسطتها من تحديد صورتك المفضلة أو مقطع فيديو، والذي من المفترض أن يتم تكراره.

أخيرًا، هذه الإضافات على Messenger Rooms متاحة من اليوم على أندرويد و iOS، وستصل تطبيق سطح المكتب خلال الأسابيع القادمة، مع الإشارة أن ميزة الخلفيات المخصصة سيتم إطلاقها للجميع لاحقًا، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخيارات ستدخل أيضًا في الخدمات الأخرى التي تدعم الغرف مثل واتساب وغيرها.

المصدر:

TechCrunch