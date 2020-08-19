آبل أولى الشركات الأمريكية تفوق قيمتها السوقية عتبة 2 تريليون دولار

حطمت شركة آبل رقماً قياسياً اليوم لتصبح أول شركة أمريكية على الإطلاق تصل قيمتها المالية أكثر من 2 تريليون دولار بعد عامين فقط من وصول قيمتها السوقية 1 تريليون دولار.

في حين ارتفعت قيمة سهم الشركة خلال ساعات نهار اليوم الأربعاء أكثر من 1% بالغةً قيمة السهم الواحد 468.35 دولار أمريكي رافعة من قيمة الشركة لآكثر من التريليونين دولار.

ووفقاً للاحصاءات فإن أسهم آبل قد شهدت أرباحاً وصلت نسبتها 60% خلال العام الجاري بالرغم من موجة التعطيل الإجباري على إثر جائحة كورونا؛ متغلبة في ذلك على أزمة الإغلاق التي طالت متاجرها خلال الشهور الماضية.

ويعزى نجاح الشركة هذا إلى امتلاكها قاعدة جماهرية صلبة من الزبائن الأوفياء ونجاحها الواضح في كسب ثقة المستهلكين مما سمح بتعويض المبيعات خلال فترة الإغلاق عبر خطوط البيع والتسوق الإلكتروني.

ومن جانب أخر وفي مناقشة للنمو القوي لصانعة الآيفون ازدات التساؤلات حول مدى قوة آبل في السوق وتأثيرها على المنافسة العادلة فيه، حيث تم استدعاء تيم كوك وعدداً من المدراء التنفيذين لشركات أمريكية تقنية كبيرة إلى جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي بداعي زعم ممارسات تنتهك سياسة المنافسة العادلة.

والجدير بالذكر أن شركة أرمكوا السعودية كانت قد فاقت قيمتها السوقية أكثر من 2 تريليون دولار في عام 2019 متربعة في حينه على عرش أكبر الشركات قيمة سوقية.

المصدر

Dailymail