تويتر تختبر عرض عدد مرات اقتباس التغريدة تحتها

بعد إطلاق تويتر ميزة إظهار عدد مرات اقتباس التغريدة ضمن عداد إعادة التغريد تسعى الآن لفصلها ووضعها أسفل التغريدات.

لكل تغريدة عدد من المؤشرات الرقمية، مثل عدد الإعجابات وعدد التعليقات وعدد مرات إعادة التغريد، وقريباً سيضاف لها مؤشر آخر وهو عدد مرات اقتباسها ووضع رابطها في تغريدة أخرى، أو ما يعرف بإعادة التغريد مع التعليقات.

عملياً بدأت تويتر قبل بضعة أشهر بعرض عدد الاقتباسات تحت اسم “إعادة التغريد من التعليق” ” Retweets with Comments” تحت كل تغريدة، والآن أصبح هذا الأمر مؤكد وليس مجرد اختبار، لكنه سيظهر بمسمى الاقتباسات “Quotes”

يظهر تحت كل تغريدة عدد الاقتباسات Quotes أي عدد مرات إعادة تغريد التغريدة مع كتابة تعليق عليها ضمن التغريدة الجديدة، أو إدراج رابطها في تغريدة والتعليق عليها.

وكانت تويتر قد بدأت بعرض عدد إعادة التغريد مع التعليقات لبعض مستخدمي تطبيقها على آيفون وذلك بعد الضغط على مرات إعادة التغريد لتفصل تلك التي تم اقتباسها مع تعليق عن التي كانت مجرد إعادة تغريد، والآن بعد أن تأكدت وتغير اسمها فإنها ستتاح على أندرويد والويب أيضاً.

مرّت الخاصية الجديدة خلال الأشهر الماضية بعدة تعديلات على التصميم لاختيار أفضل طريقة لعرضها، ولعل استخدام عبارة “الاقتباسات” أقصر وأكثر تعبيراً من “إعادة التغريد مع التعليق”.

المصدر:

The Verge