جوجل تمدد خطة العمل عن بعد لعامليها حتى يونيو 2021

يبدو أن الشركات التقنية أعجبت بفكرة العمل عن بعد أكثر من كونها إجراءً وقائيًا تم اتخاذه في ظل أزمة كورونا، ليقوم المدير التنفيذي لشركة جوجل ساندار بيشاي بمراسلة عاملي الشركة ببيان مفاده إتاحة حرية العمل عن بعد حتى 30 يوليو 2021 وفقا لوول ستريت جورنال.

ووفقا لموقع The Verge فإن المتحدث الرسمي لجوجل أكد على مضمون رسالة بيشاي وتمديد وإتاحة العمل عن بعد؛ التي أصدرت صباح اليوم عقب اجتماع عُقد مؤخرًا مع عدد من تنفيذيّ الشركة.

وحسب تصريح المتحدث الرسمي فقد جاء هذا القرار بغرض إتاحة الفرصة أمام العاملين للتخطيط لأعمالهم المستقبلية في ظل تمديد خطة العمل الطوعي من البيت عالمياً حتى 30 يونيو من العام المقبل 2021.

وكانت شركة جوجل قد أعنلت في وقت سابق عن خطتها لإعادة فتح العديد من مكاتبها التي أغلقتها خلال تفشي كورونا حيث بدأ التنفيذ في السادس من يوليو الجاري بأعداد محدوة من الموظفين تقييداً باجرءات السلامة المفروضة عالمياً هذه الفترة.

وبالحديث عن خطوات مماثلة كانت كل من تويتر وفيس بوك قد أعلنتا قرارات مشابهة تسمح للعاملين الذين لا يلزمهم دورهم الوظيفي بضرورة الحضور شخصياً بإمكانية مواصلة عملهم من المنزل، هذا في ظل إتخاذ توتير قرارات قد لا تتيح لأولئك الأشخاص بالعودة مرة أخرى للدوام المكتبي مطلقاً.

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المصدر:

the verge