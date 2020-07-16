علماء من سنغافورة يبحثون توظيف تقنيات المعالجة الحاسوبية من إنتل لبناء روبوتات قادرة على الإحساس

قالت شركة إنتل أن باحثين من جامعة سنغافورة الوطنية، الحاصلة على عضوية رابطة إنتل لبحوث الحوسبة العصبية “INRC”، كشفا عن نتائج واعدة حول تطوير أجهزة استشعار لحاستي اللمس والرؤية ودمجها مع معالجات الحوسبة العصبية التي تطورها الشركة في الروبوتات.

يركز البحث على دور حاسة اللمس في تحسين قدرات الروبوتات وأدائها مقارنة مع الأنظمة الحالية القائمة على حاسة الرؤية فقط، بجانب مدى تفوق معالجات الحوسبة العصبية على هيكليات الحوسبة التقليدية من ناحية معالجة البيانات الحسية.

وتعليقًا على هذا البحث، قال مايك ديفيز، مدير مختبر إنتل للحوسبة العصبية: “يوفر البحث المقدّم من جامعة سنغافورة الوطنية لمحة مهمة حول مستقبل الروبوتات، حيث يمكن استشعار المعلومات ومعالجتها على نحو قائم على الأحداث ويجمع بين طرق متعددة. ويُضاف هذا البحث إلى مجموعة واسعة من النتائج البحثية التي تبين بأنه يمكن لتقنيات الحوسبة العصبية تحقيق مكاسب كبيرة على صعيدي زمن الوصول واستهلاك الطاقة عند إعادة تصميم النظام بأكمله وفق نموذج قائم على الأحداث يشمل أجهزة الاستشعار، وأنواع البيانات، والخوارزميات، والبنية الهندسية للأجهزة.”

من جانبه، قال هارولد سوه، الأستاذ المساعد في قسم علوم الحاسب بكلية الحوسبة التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية: “نحن مسرورون جدًا بهذه النتائج التي تبين بأن نظام الحوسبة العصبية يشكل إحدى التقنيات الواعدة في دمج أجهزة استشعار متعددة بهدف تحسين القدرات الإدراكية للروبوتات. ويشكل هذا البحث خطوة مهمة نحو بناء روبوتات موثوقة وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، والتي يمكنها الاستجابة بشكل سريع ومناسب في ظروف التشغيل غير المتوقعة.”

أهمية بحث علماء سنغافورة ومدى تأثير إنتل

تعتمد الروبوتات في عملها على المعالجة البصرية من خلال الرؤية وتحليل الصور، لكن مع الاكتشاف الجديد سينتقل المجال إلى منحى مختلف. حيث تمتاز حاسة اللمس بقدرتها العالية على التمييز بين الأسطح التي تختلف عن بعضها بطبقة واحدة فقط من الجزيئات وبالتالي تعطي قدرة أكبر على تمييز الأسطح والمواد من ملمسها وليس من شكلها فقط.

ويطمح الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية لتغيير ذلك عن طريق الجلد الاصطناعي الذي قاموا بتطويره الفترة الأخيرة، والذي يؤكدون أنه يساعد على استشعار ملمس الأشياء بسرعة تزيد 1,000 مرة عن النظام الحسي العصبي البشري، بجانب قدرته على تحديد شكل وملمس وصلابة الأجسام بسرعة تزيد 10 أضعاف عن طرفة العين.

تحسين منتظر في أداء الروبوتات

تقول إنتل حول هذا الأمر في بيانها: “من شأن تطوير ما يشبه حاسة اللمس البشرية عند الروبوتات أن يسهم في تحسين أدائها الحالي بدرجة كبيرة، وقد يفضي إلى نشوء حالات استخدام جديدة للروبوتات. فعلى سبيل المثال، يمكن للأذرع الروبوتية المزودة بالجلد الاصطناعي التكيف بسهولة مع التغييرات في السلع التي يتم إنتاجها في المصنع باستخدام أجهزة استشعار اللمس لتحديد الأشياء غير المألوفة والإمساك بها بقدر مناسب من الضغط لمنع انزلاقها. وقد يسهم تزويد الروبوتات بالقدرة على إدراك محيطها والإحساس به بشكل أفضل في تعزيز مستويات تفاعلها مع الإنسان وجعلها أكثر أمانًا، خصوصًا في التطبيقات التي تتطلب تقديم الرعاية، أو أتمتة العمليات الجراحية عبر تزويد الروبوتات الجراحية بحاسة اللمس التي تفتقدها حاليًا.”

وتُكمل الشركة: “يشكل تطوير الجلد الاصطناعي خطوة كبيرة نحو تحقيق هذه الرؤية، ولكنه يتطلب توفير شريحة معالجة يمكنها استخلاص نتائج دقيقة استنادًا إلى بيانات أجهزة الاستشعار اللمسية في الوقت الفعلي، فضلاً عن الكفاءة العالية باستهلاك الطاقة بما يتيح إمكانية تركيبها بشكل مباشر داخل الروبوت.”

فيما يقول بنجامين تي، الأستاذ المساعد في قسم علوم المواد والهندسة بجامعة سنغافورة الوطنية ومعهد جامعة سنغافورة الوطنية للابتكار الصحي والتكنولوجيا: “يسهم توفير الجلد الاصطناعي فائق السرعة في معالجة حوالي نصف المشاكل التي تحول دون جعل الروبوتات أكثر ذكاءً. كما تحتاج الروبوتات إلى دماغ اصطناعي يمنحها القدرة على الإدراك والتعلم، وهما عنصران أساسيان لتحقيق هذا الهدف. ويشكل بحثنا الفريد حول إمكانية دمج نظام الجلد القائم على الذكاء الاصطناعي مع معالجات الحوسبة العصبية – مثل معالج لويهي (Loihi) من إنتل – خطوة كبيرة نحو تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة لدى الروبوتات وتوسيع نطاق استخدامها.”

لمحة عن البحث كما نشرت الشركة في بيانها: