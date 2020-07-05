إصدار متصفح كروم على أندرويد بنسخة 64 بت قريباً

بدءاً من العام القادم لن يتمكن مطوري تطبيقات أندرويد من وضع تطبيقاتهم المتوافقة فقط مع معالجات 32 بت لتعمل على معالجات 64 بت، وقريباً ستطرح شركة جوجل نسخة 64 بت من متصفح كروم ليقدم أداء أفضل بكثير على المعالجات المتوافقة.

تصف جوجل نسخة كروم 85 المتوفرة حالياً بإصدارة المطورين أنها نسخة 64 بت من الإصدارات الأقدم 83 و84.

حسب المصادر، فإن الشركة تستهدف الهواتف العاملة بنسخة أندرويد 10 أن تقدم لها كروم 85 بنسخة 64 بت.

بالطبع كل الهواتف الذكية الحديثة تحوي معالجات 64 بت، وكان أندرويد قد بدأ بدعمها منذ نسخة لولي بوب 5.0 عام 2014.

وتشجع جوجل المطورين على تطوير تطبيقاتهم لتتوافق مع معالجات 64 لتحصل على أداء أسرع.

ومن خلال اختبار الأداء عبر حزمة JetStream 2’s لاختبار الجافاسكربت فإن نتائج كروم 85 بنسخة 64 بت كانت أفضل نسبياً من نفس الإصدار لكن 32 بت، بالرغم من أن الفارق ليس كبيراً حالياً، لكنها مجرد البداية.

ومن المتوقع أن تطلق جوجل إصدار كروم 85 في أواخر أغسطس، في حين أنه من غير المؤكد بعد أن هذه الإصدارة ستحمل دعم 64 بت، إلا أن إطلاقها أصبح قريباً، فإن لم يكن فيها، فإنه سيكون بالإصدار التالي مباشرة.

يذكر أنه عبر الدخول إلى chrome://version من المتصفح على هاتفك يمكنك معرفة رقم إصدار كروم لديك وإن كان يدعم 32 بت أم 64 بت.

المصدر:

Android Police