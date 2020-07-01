خصص جهازك الأندرويد مع الخلفيات الحصرية التي يُقدّمها تطبيق Pics

يُقدم تطبيق Pics مجموعة من خلفيات حصرية وبجودة ممتازة لحملة أجهزة أندرويد.

كثيرة هي تطبيقات التخصيص، على رأسها تطبيقات حزم الأيقونات ويليها تطبيقات الخلفيات، Pics أحدث التطبيقات المذكورة أخيرًا، وهو تطبيق يقدم مجموعة من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة القائمين عليه، بحيث يمكن تنزيلها بدقة كاملة وقابلة للاستخدام للأغراض التجارية، بالإضافة إلى الاستخدام الشخصي، وبذلك يكون أو تكون خلفيات التطبيق حصرية لمستخدميه.

وبالمناسبة، يُعدّ التطبيق بمثابة الإصدار المدفوع من تطبيق Tapete المجاني من نفس المطور ويتضمن عددًا غير مفرط من المحتوى عالي الجودة المحدد، على كلٍ مع تطبيق Pics سيتم تصنيف الخلفيات في فئات، على سبيل المثال، هناك فئة الطبيعة والهندسة وأكثر من ذلك بكثير، على أن يتم الوصول إليها بلمس البطاقات المعنية على الشاشة الرئيسية للتطبيق.

أخيرًا، هذا التطبيق متاح لنظام أندرويد بسعر 2.50$ دون أي عمليات شراء داخلية أو أي إعلانات داخلية مزعجة، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق Pics على أندرويد.