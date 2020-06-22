WWDC 2020: آبل تكشف عن macOS Big Sur الإصدار الأحدث من نظام ماك

مؤتمر المطورين من آبل WWDC 2020 يشهد ظهور نظام تشغيل ماك macOS Big Sur يمثل النسخة الأحدث لنظام الحواسيب.

أعلنت شركة آبل قبل قليل في مؤتمر المطورين WWDC 2020 عن الإصدار الأحدث من نظام تشغيل ماك والذي أطلقت عليه اسم macOS Big Sur والذي يأتي باسم أكثر انجليزية من الإصدارين السابقين والذين حملا أسماء لاتينية – موهافي وكاتالينا. يأتي النظام مع تحسينات عديدة وتغيرات كبيرة على التصميم، وبدون تغيرات كبيرة على طريقة العمل.

التحديثات الجديدة جعلت التطبيقات تظهر بطريقة مشابهة لتطبيقات آيفون إلى حد ما، وهو ما يجعلها أكثر سلاسة للعمل ودون تعقيدات.

شريط القائمة الرئيسية كذلك حصل على تغيرات وأصبح أكثر شفافية وأصبح يستوحي ألوانه بشكل تلقائي من خلفية الشاشة مثل ويندوز.

آبل قامت بتحديث شكل تطبيقاتها مع macOS Big Sur وكذلك تحديث خيارات التحكم في القائمة الرئيسية وإضافة Control Center.

وبجانب المزايا السابقة، فإن آبل قامت بجلب ميزة اختصارات التطبيقات أو الودجيت إلى نظام تشغيل ماك وبشكل أشبه إلى ما توفره هواتف آيفون وأجهزة آيباد مؤخرًا، وهو ما يعزز عمل الشركة على تقريب أنظمة تشغيلها أكثر وأكثر لتكون بيئة العمل عليها مشابهة إلى أبعد حدود.

نظام تشغيل ماك macOS Big Sur مع مزايا أكثر

تحديث نظام التشغيل قدم مزايا جديدة إلى تطبيقات آبل الرئيسية بعديًا عن التصميم، حيث جاء مع تحديثات كثيرة لمتصفح سفاري لجعله أكثر سرعة، وكذلك توفير ميزة الترجمة داخل المتصفح، بجانب إمكانية وضع صورة خلفية للصفحات، وإضافات جديدة مع ميزة لمنع تتبع المستخدمين للحفاظ على خصوصيتهم.

كذلك جلب نظام تشغيل ماك Big Sur تحديثات على تطبيق الرسائل مع رموز Memoji وردود الرسائل مثلما قدمه iOS 14.

سيتوفر نظام التشغيل مع نسخته المجانية للمطورين، فيما سيتاح للمستخدمين في وقت لاحق.