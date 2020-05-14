منصة تمارا للتقنيات المالية تغلق جولة استثمارية بقيمة 3 مليون ريال سعودي قبل الإطلاق

أعلنت منصة تمارا التي تعمل على تطوير منتج تقنية مالية “Fintech” لخدمة قطاعي المتاجر الإلكترونية والتجزئة عن إغلاق جولتها الاستثمارية (Pre-Seed) بقيمة 3 ملايين ريال سعودي من مجموعة مستثمرين ملائكيين رائدين في المنطقة.

تهدف منصة تمارا إلى تمكين المتاجر الإلكترونية وشركات التجزئة على استبدال السيولة النقدية عند الاستلام، وذلك لمساعدتها على تخطي التحديات التي تواجهها والتي تحد من نموها بشكل كبير.

وتعلق الشركة في بيانها حول هذه النقطة، بالقول: “تكمن التحديات في تكلفة النقد “الكاش” والضغط الذي يسببه ذلك على التدفق النقدي لهذه المتاجر والشركات والأثر السلبي للنقد “الكاش” على تجربة العميل في الشراء والتوصيل والاستلام وأيضا عند إرجاع أو استبدال المنتج. بالإضافة لذلك، تعمل تمارا في الوقت ذاته على زيادة مبيعات المتاجر الإلكترونية وعمليات الشراء المتكررة وزيادة ولاء عملاء هذه المتاجر بطريقة فريدة.”

وعلّق مصعب الحكمي أحد المستثمرين الملائكيين في تمارا، بالقول: “تمكّن الحلول الذكية التي تقدمها منصة تمارا لعملاء المتاجر الإلكترونية من الاستفادة من خدمات فريدة بحيث يمكنهم التسوّق واستلام المنتج وتجربته، ثم الدفع الإلكتروني بطريقة آمنة دون الحاجة لاستخدام النقد “الكاش” وتمّكنهم أيضا من إرجاع البضاعة لاستبدالها قبل دفع قيمة المنتج”.

وأضاف الحكمي: “أفخر بأن أكون أحد أوائل المستثمرين في مشروع تمارا والذي تأسس على أيدي شباب سعوديين لخدمة أحد أكبر القطاعات نمواً في المملكة مما سيساهم في خلق مجموعة من الوظائف بالإضافة لمساعدة شركات التجزئة لدخول قطاع التجارة الالكترونية والذي يشهد نمواً كبيراً في السنوات الماضية.”

توفر المنصة تجربة شبيهة بالشراء من مراكز التسوّق لعملاء المتاجر الإلكترونية، بحيث تمكّنهم من استلام وفحص وتجربة منتجاتهم المفضّلة دون عناء الدفع المسبق أو الدفع النقدي عند الاستلام “الكاش” وعناء المتابعة المستمرة مع شركات الشحن أو المتاجر الإلكترونية لتوصيل المنتج. وتسعى المنصة في المرحلة القادمة لجذب العديد من العلامات التجارية لقاعدة شركائها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وإطلاق خدمتها ثم الاستمرار في تحسين تجربة العملاء.