آبل تدفع 18 مليون دولار لتسوية قضية تعطيلها فيس تايم على iOS 6

أقرت شركة آبل بدفع 18 مليون دولار أمريكي لتسوية دعوى قضائية ضدها تتعلق بتعطيل الشركة لتطبيق محادثات الفيديو فيس تايم على نسخ آيفون 4 وآيفون 4S والعاملة بنسخة النظام iOS 6.

لتصل القضية إلى نهايتها حيث تم رفعها ضد الشركة في عام 2017 بإدعاء قيامها بهذا الفعل للحد من المصروفات وتوفير التكاليف المستنفذة على خوادم الاتصال.

حيث تستخدم شركة آبل طريفة الاتصال المباشر عبر شبكات الند للند والتي تعرف بالإنجليزية (peer-to-peer) والتي تعايش مرحلة من نزاع براءات الاختراع مع شركة الانترنت والأمن البرمجي VirnetX؛ ليضطرها هذا الأمر للاعتماد بشكل أكبر على خوادم اتصال الطرف الثالث لتوفير الدعم لمكالمات المستخدمين عبر فايس تايم؛ وهو ما يكلفها ملايين الدولارات.

حيث قال المدعين أن صانعة الآيفون لجأت لتعطيل التطبيق في النسخ الأقدم وإطلاق تقنية peer-to-peer جديدة في نسخة iOS 7 لإرغام المستخدمين على الترقية لنسخة النظام الجديدة.

وبالرغم من دفع شركة آبل 18 مليون دولار فإن أي من المدعين في الدعوى الجماعية سيحصل على مبلغ كبير؛ يحيث سيكون نصيب الفرد المتضرر من العملية 3 دولارات حسب التقديرات.

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المصدر

Engadget