فيس بوك ستطلق تطبيق مستقل خاص بالبث المباشر لألعاب الموبايل

فيس بوك تريد المنافسة بقوة في قطاع البث المباشر الخاص بألعاب الهواتف الذكية، وكل المحاولات السابقة عبر شبكتها الاجتماعية لم تحقق لها ما تريده، والآن ترفع المستوى لإطلاق تطبيق جديد مستقل فقط لهذه الميزة.

تطبيق الألعاب الجديد الخاص بفيس بوك يركّز على ميزة البث المباشر من الألعاب، ويسلط الضوء على الألعاب البسيطة التي عادة ما يلعبها الناس مع أصدقائهم عبر الانترنت مثل Words with Friends، ومجموعات النقاش حول الألعاب، أو ألعاب الموبايل المعروفة لبث اللعب منها.

لدى فيس بوك 700 مليون مستخدم على الأقل من أصل 2.5 مليار مستخدم ينشط في مجال الألعاب، سواء تلك الموجودة على الشبكة الاجتماعية، أو الألعاب الأخرى التي تستخدم حسابات فيس بوك.

صمم التطبيق لإنشاء بث مباشر من ضمن الهاتف أو مشاهدة البث المباشر للاعبين آخرين. وكانت فيس بوك تختبر التطبيق في بعض الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية، وسيتوفر مبدئياً على أندرويد فقط، وبعدها على iOS بعد موافقة آبل التي تتأخر قليلاً كالعادة.

اهتمام آبل بعالم الألعاب قديم منذ سنواتها الأولى مع اللعبة الشهيرة FarmVille، ولاحقاً حدثت الكثير من التغيرات والتطورات لم تجعلها تسيطر على هذا القطاع، حتى مع إبراز أيقونة خاصة بقسم الألعاب في واجهة التطبيق وهو المكان الأكثر حيوية وأهمية لفيس بوك.

والآن مع وجود لاعبين كبار مثل تويتش من أمازون ويوتيوب من جوجل وميكسر من مايكروسوفت، تريد فيس بوك أن تجد لنفسها موضع قدم، لاسيما أن مجتمع ألعاب الموبايل ينمو بقوة كبيرة.

الجدير بالذكر أن فيس بوك كانت تنوي إطلاق تطبيق الألعاب في الصيف المقبل وتحديداً بشهر يونيو، لكن بسبب فيروس كورونا والحجر المنزلي وزيادة استهلاك الألعاب، رأت من المفيد تسريع إطلاقه ومن المتوقع أن يتاح غداً على جوجل بلاي، وبعدها على آيفون وآيباد.