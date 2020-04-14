هاتف RedMagic 5G يأتي مع شاشة 144 هرتز لأول مرة في الهواتف الذكية

أسرع شاشة على الهواتف الذكية مع 144 هرتز تأتي مع هاتف RedMagic 5G الذي يضيف معالج سنابدراجون 865.

أعلنت شركة RedMagic عن هاتفها الذكي RedMagic 5G والذي سيكون الأول من نوعه في سوق الهواتف الذكية مع شاشة بسرعة تحديث 144 هرتز في الثانية، وهي سرعة عالية لدرجة أنها تتواجد على أجهزة الحاسوب المحمولة الرائدة في الوقت الحالي. ما يجعل من الهاتف الجديد خيارًا مثاليًا للذين يرغبون بتجربة لعب مثيرة خاصة بوجود معالج قوي.

يتميز الهاتف بوجود شاشة بدقة 1080 بكسل نوع OLED وبقياس 6.65 بوصة وبسرعة تحديث تصل 144 هرتز كما ذكرنا بالبداية.

يأتي الهاتف مع حواف كبيرة بالأسفل والأعلى مقارنة مع الهواتف الرائدة بالسوق، ويضيف كاميرا أمامية في الشق العلوي بطرازها القديم.

ويضيف RedMagic 5G معالج سنادراجون 865 الذي يأتي مع الهواتف الرائدة، بجانب ذاكرة رام 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 وقرص تخزين بسعة 256 جيجابايت أو ذاكرة رام 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت. كما يضيف الهاتف كاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX686.

يتمتع الهاتف بوجود بطارية بقدرة 4,500 ملي أمبير/ ساعة وتقديم دعم تقنية الشحن السريع حتى 55 واط، وبدون شحن لاسلكي.

كما يتمتع بوجود تقنية الجيل الخامس كما هو واضح من الاسم لتعزيز تجربة الألعاب، ويضيف بجانبها نظام تشغيل أندرويد 10.

تصميم ومكونات الهاتف توحي بأنه موجه للألعاب بشكل خاص سواء بسبب الشاشة السريعة، أو حتى شكل الحواف بالشاشة ومكان وجود الكاميرا، أو حتى الشعار بالخلف الذي يحتوي على وحدات إضاءة تعطيه لمسة جمالية خاصة. كما وتوفر الشركة معه نظام تبريد داخلي، وتتيح اكسسوارات للألعاب مثل وحدات التحكم لتتناسب معه.

لذا، لو كنت من محبي الألعاب وتبحث عن أفضل معالج وأسرع شاشة بالسوق مع أقل سعر، فهذا الهاتف يعد خياراً جيدًا.

سعر وتوافر RedMagic 5G

سيتوفر الهاتف بعدة أسواق عالمية في 21 أبريل الحالي وبسعر 580$ لنسخة 8 جيجابايت رام و650$ لنسخة 12 جيجابايت رام.

تجدر الإشارة أن RedMagic هي علامة تجارية صينية تابعة لشركة Nubia التي تتبع شركة ZTE المعروفة في عالم الهواتف الذكية.

المصدر:

RedMagic