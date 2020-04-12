تطبيق Bundled الجديد خير بديل لتطبيق ملاحظات جوجل Keep

يعد تطبيق Bundled بديلاً ممتازًا لتطبيق الملاحظات Keep من جوجل حيث يركز على العلامات والبساطة.

للبعض، لا غنى عن وجود أحد تطبيقات تدوين الملاحظات، ولحسن الحظ هناك العشرات من هذه التطبيقات التي يُمكِن الإعتماد عليها في هذا الشأن، ولعل تطبيق Keep من جوجل هو الأكثر شيوعًا بين المستخدمين، ومع ذلك لا مشكلة في تجربة الجديد لطالما له من القدرات ما يستحق التثبيت.

Bundled أحدث تطبيقات الملاحظات على متجر جوجل بلاي، وهو تطبيق مفيد في هذا المجال، وكذلك مفيد جدًا وقوي بنفس الوقت لإنشاء القوائم وقوائم المهام، وذلك من خلال إنشاء بطاقات قابلة للتخصيص، كما ويأتي مع التطبيق محررًا عمليًا مع شريط تنسيق ونظام علامات قابلة للفلترة والتخصيص أيضًا.

فعلى سبيل المثال، مع تطبيق Bundled يمكنك اختيار التصميم المفضل للواجهة، وكذلك ثيّم التطبيق “مظلم، فاتح”، فضلًا عن القدرة على فرز الملاحظات أبجديًا أو وفقًا لتاريخ الإنشاء أو التعديل بشكل أو بآخر، وهناك خيار تجميع الملاحظات وتخزينها وتثبيتها على الإعلامات، والبحث عنها باستخدام أداة البحث عن النص ومزامنتها بين الأجهزة.

وليس هذا فحسب، بل يتضمّن تطبيق Bundled أيضًا برامج تعليمية ونماذج ملاحظات محددة مسبقًا مع علامات مخصصة وأنواع وإعدادات تخطيط قابلة للتحرير، وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، تطبيق Bundled متاح للتحميل مجّانًا وهو مدعوم بعمليات شراء داخلية اختيارية للتبديل إلى الاشتراك المدفوع، الذي سيُوفّر لمستخدميه الوصول إلى تطبيق ويب قوي سيكون متاحًا لاحقًا، وأجدر الإشارة أن التطيبق ما زال قيد التطوير، ومع ذلك فهو مستقر لدرجة كبيرة يمكن الاستعانة به من الآن.

تحميل تطبيق Bundled على أندرويد.