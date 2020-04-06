شركة TCL تعلن عن سلسلة TCL 10 مع تقنية الجيل الخامس وأسعار أقل من 500 دولار

TCL 10 و TCL 10 Pro و TCL 10L أول هواتف رائدة من الشركة بسعر أقل من 500 دولار ويدعمان تقنية الجيل الخامس.

أعلنت الشركة الصينية، TCL، عن إطلاق سلسلة الهواتف TCL 10 والتي تضم TCL 10 و TCL 10 Pro و TCL 10L. وتأتي هذه السلسلة مع تقنية الجيل الخامس 5G، وأسعار منخفضة بأقل من 500 دولار أمريكي رغم امتلاكها العديد من الإمكانيات على مستوى الشاشة والكاميرات.

تعتبر السلسلة بمثابة الهواتف الرائدة للشركة حديثة العهد في عالم الهواتف الذكية، وذلك بعد إطلاقها الهاتف الأول Plex سبتمبر الماضي.

هاتف TCL 10

يتميز الهاتف الأول TCL 10 بوجود شاشة بقياس 6.53 بوصة بدقة HD+ تحمل معها كاميرا أمامية في نتوء بالأعلى بدقة 16 ميجابكسل. ويضيف الهاتف معه كاميرا رباعية بالخلف مع عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة 5 واسعة جدًا 118 درجة وعدسة أخرى 5 ميجابكسل وبجانبها عدسة ماكرو 2 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف مع معالج سنابدراجون 765 والذي يتوفر مدمجًا مع مودم تقنية الجيل الخامس بشكل طبيعي، وذاكرة رام 6 جيجابايت.

يدعم الهاتف كذلك قرص تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت، ومنفذ سماعة تقليدي، ومستشعر بصمة، وبطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة.

سيتاح الهاتف بسعر 399 دولارًا

هاتف TCL 10 Pro

هاتف 10 Pro فيأتي مع شاشة 6.47 بوصة بدقة HD+ منحنية الأطراف وهي من نوع OLED تحمل معها مستشعر بصمة وتدعم تقنية HDR10. ويأتي الهاتف أيضًا مع كاميرا رباعية بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل بالأمام، بجانبها عدسة واسعة بحوالي 123 درجة، وعدسة ماكرو وعدسة أخرى، فيما تبلغ دقة العدسة الأمامية 24 ميجابكسل.

يحمل الهاتف معه معالج سنابدراجون 675، كما يجلب معه بطارية قوية مقارنة مع معظم الأجهزة بقدرة 4,500 ملي أمبير/ ساعة.

وبجانب ذلك، فهو يدعم منفذ السماعة التقليدية، ويأتي مع ذاكرة رام بسعة 6 جيجابايت وقرص تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت.

سيكون الهاتف متاحًا بسعر 459 دولارًا.

هاتف 10L

وبالحديث عن النسخة المخففة 10L والتي يبدو ذلك من اسمها، فهي مع شاشة 6.53 بوصة وبدقة HD+ من نوع LCD. وستضيف معها كاميرا رباعية مع عدسة أساسية بدقة بالخلف بجانب عدسة واسعة وعدسة ماكرو، فضلًا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ستحمل النسخة المخففة معالج سنابدراجوان 665 المتوسط، وكذلك بطارية بقدرة 4,000 ملي أمبير/ ساعة للحصول على عدد ساعات عمل أطول.

وينضم إلى هذا العتاد، مستشعر بصمة بالخلف، ذاكرة رام 6 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي بخياري 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

هاتف 10L سيأتي بسعر 259 دولارًا.

المصدر:

The Verge