كورونا تتسبب في إحراق أبراج شبكات الجيل الخامس في بريطانيا

ثلاث أبراج لشبكات الجيل الخامس على الأقل تم إحراقها في بريطانيا بسبب نظريات وشائعات تربط بين انتشار كورونا وأبراج الجيل الخامس

في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم بأسره مع توسع انتشار فايروس كورونا وسقوط ضحايا بالآلاف يومياً؛ تزداد المعلومات المغلوطة والشائعات حول المرض ومسبباته مروراً بنظريات المؤامرة والتي بالطبع تلقى من يروجها بقصد أو بدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية؛ التي باتت الوسيلة الوحيدة تقريباً التي تربط أوصار العالم ببعضه مع حظر التجوال المفروض على رقعة واسعة من الكوكب.

في أخر تبعيات تلك الشائعات تم إضرام النيران في أبراج لشبكات الجيل الخامس في المملكة البريطانية المتحدة بزعم ارتباط انتشار الفايروس في البلاد بشبكات وأبراج الجيل الخامس!

حيث أشار تقرير BBC أن ثلاثة أبراج لشبكات الجيل الخامس على الأقل تم اشعال النيران فيها خلال الأسبوع الماضي؛ فيما سارعت الشرطة ووحدات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكانت العديد من الشائعات ومحتوى نظريات المؤامرة قد صاغت ارتباط انتشار فايروس كورونا المستجد بالمناطق التي تم إطلاق شبكات الجيل الخامس فيها؛ حيث أخذت هذه الإشاعات تتنشر في وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة عبر مجموعات على منصة الفيس بوك ومنصة Nextdoor مع دعوة الناس لإحراق الأبراج.

حيث قام آلاف المستخدمين بمشاركة وإعادة نشر هذه المعلومات والتأكيد على أن شبكات الجيل الخامس مضرة وتؤثر على صحة الإنسان وغيرها من هذه الشائعات التي لم يثبت صحتها بعدم وجود أي إثبات علمي يدل على ارتباط وباء كورونا بشبكات الجيل الخامس أو بإحداث هذه الأبراج أي آثار سلبية على الصحة.

فيما تعدت نظرية المؤامرة إحراق الأبراج إلى مضايقة العاملين في تمديدات شبكات اتصال الجيل الخامس كما يظهر في الفيديو الذي شاركه Charlie Haynes الصحفي في شبكة BBC على حسابه في تويتر والذي يظهر إمرأة تزعم بأن شبكات 5G تسبب وتزيد من نسبة الوفاة في العاصمة البريطانية لندن:

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp

— Charlie Haynes (@charliehtweets) April 2, 2020