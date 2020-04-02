خدمة Zoom تصل إلى 200 مليون مستخدم بسبب الحجر الصحي العالمي

دفع الحجر الصحي والإغلاق الذي طبقته معظم دول العالم لشركاتها ومؤسساتها والمدارس والجامعات، هذا كله دفع خدمات المؤتمرات المرئية والمكالمات الجماعية لتكون البديل الأفضل للتواصل عن بعد، ومن أشهر تلك الخدمات هي Zoom التي قفز عدد مستخدميها من 10 إلى 200 مليون مستخدم نشط يومياً.

هذا الرقم جاء من قبل المدير التنفيذي للشركة Eric Yuan والذي عزاه للنمو الكبير للاستخدام من قبل مجموعات المستخدمين الكبيرة وذلك في الشركات والمدارس وحتى الحكومات.

وكان آخر رقم معلن من قبل زووم في ديسمبر الماضي وذلك من قبل المستخدمين بالاشتراك المجاني والمدفوع وهو 10 مليون مستخدم نشط يومياً يقوم بحضور جلسة فيديو.

ومن بين الأرقام المثيرة للاهتمام أيضاً أن هناك 90 ألف مدرسة من 20 بلد حول العالم تستخدم الآن خدمة Zoom لمواصلة العملية التعليمية وتقديم الدروس عن بعد بحيث يحضر الطلاب من منازلهم.

واعترف Yuan عن تقصير الشركة فيما يتعلق بالأمان والخصوصية وهي المشاكل الكثيرة التي أثيرت مؤخراً سواء من حيث تسريب بيانات المستخدمين عبر تطبيق آيفون إلى فيس بوك، أو حتى عدم دعم التشفير وإمكانية تسريب المحادثات والإطلاع عليها.

حتى أن بعض الشركات الكبرى مثل SpaceX حذرت موظفيها من استخدام خدمة زووم بسبب المخاوف الأمنية.

بمقارنة زووم مع باقي المنافسين فإن خدمة Teams من مايكروسوفت لديها 1.5 مليون مستخدم عبر الهواتف المحمولة، وكذلك سلاك لديها أقل من 500 ألف مستخدم عبر هذه المنصة فقط.