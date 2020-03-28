لعبة Monument Valley 2 متوفّرة الآن للتحميل على متجر جوجل بلاي مجّانًا

لعبة المغامرات والألغاز Monument Valley 2 متاحة الآن مجّانًا وبالكامل على أندرويد.

الإصدار الثاني من سلسلة ألعاب الألغاز والمغامرات المحبوبة MonumentValley 2 متوفّرة الآن مجّانًا وبشكل كامل على متجر جوجل بلاي، على أن تكون اللعبة غنية عن التعريف، حيث مهمتك إرشاد الأم وطفلها أثناء انطلاقهم في رحلة عبر عالم هندسي معماري سحري لاكتشاف المسارات الوهمية والألغاز المبهجة، وذلك في بيئة صوتية وبصرية مذهلة للغاية.

من ناحيته، يبدو أن هذا العرض الترويجي قد تم تمريره دون أي ضجة أو إعلان، ولسنا متأكدين مما إذا كانت اللعبة متاحة مجّانًا في كافة الأسواق، ولكن ما نعلمه هو أن لعبة MonumentValley 2 متوفّرة مجّانًا من اليوم ولغاية 7 أيام قادمة.

أخيرًا، سواء نفدت الألعاب وسط الوباء المستمر، أو ببساطة لم تُجرّب اللعبة منذ ظهورها عام 2017، فالآن هي فرصتك للاستمتاع بها والاستمتاع بعنوان رائع دون خسارة أو دفع شيء.



تحميل لعبة Monument Valley 2 على أندرويد.