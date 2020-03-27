جوجل تستأنف تطوير تحديثات متصفح كروم بمواعيد جديدة

كانت جوجل مؤخراً قد أوقفت العمل على تطوير متصفح كروم وتحديثاته وأيضاً نظام التشغيل كروم بسبب عمل فريق المطورين عن بعد. لكنها اليوم أعلنت عن استئناف العمل لكن بمواعيد إصدار جديدة تختلف عن المعتاد.

بداية سترسل التحديثات الأمنية وسد الثغرات في الأسبوع المقبل مع إطلاق إصدار كروم 81 رسمياً يوم 7 ابريل. وكما ذكرنا في تقرير سابق فإن جوجل ستتخطى الإصدار رقم 82 لتنتقل مباشرة إلى الإصدار 83 والذي سيتاح للمستخدمين قبل ثلاثة أسابيع من موعده المتوقع وذلك في منتصف شهر مايو وسيتضمن كل ما كان سيقدمه الإصدار 82.

بهذه الطريقة فإن جوجل تكون قد تجاوزت إطلاق إصدار واحد رسمياً، لكنها عملياً لم توقف عملية تطوير كروم، بل قدمت كل مزاياه وأكثر مع الإصدار التالي وقبل موعده المتوقع.

مازال من المبكر الحديث عن البدء بتطوير الإصدار 84 أو تأكيده حتى، فلا نعرف التطورات القادمة مع فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على ظروف العمل.