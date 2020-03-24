انستجرام تتيح تصفح المنشورات مع الأصدقاء أثناء الدردشة المرئية

نظراً للاستخدام المكثف للأشخاص للشبكات الاجتماعية والتواصل عن بعد بسبب الحجر المنزلي، أتاحت انستجرام ميزة جديدة تسمح لك بتصفح المنشورات مع صديقك أثناء إجراء مكالمة فيديو مرئية ضمن التطبيق.

الميزة الجديدة تدعى Co-Watching ويمكن الوصول إليها من الرسائل الخاصة أثناء مكالمة الفيديو وبالضغط على زر الصورة في يسار أسفل الشاشة ويعرض لك مجموعة من المنشورات التي قمت بالإعجاب بها أو حفظها وحتى اقتراح منشورات لمشاهدتها معاً.

من ناحية أخرى استمرت جهود انستجرام في محاربة المنشورات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا. حيث أنها ستزيل وتحارب المنشورات المتعلقة بالفيروس والتي تظهر ضمن قسم اكسبلور، فضلاً عن خفض ترتيب وأهمية المحتوى الذي يحوي معلومات مضللة وتجعلها تظهر لعدد أقل من المستخدمين.

وقالت الشركة أنه لو تم اعتبار منشورك على أنه مضلل من قبل جهات الطرف الثالث التي تحقق في مصداقية المعلومات، فإنها ستزيله من قسم اكسبلور ومن صفحة الهاشتاغ، كما أنها ستحارب المنشورات المرتبطة بنظريات المؤامرة وتلك التي قد تتسبب بأذى للمستخدمين في حال اتبعوا محتواها.