تويوتا وباناسونيك تبرمان إتفاقية لتصنيع وتطوير بطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت شركتي تويوتا وبانسونيك اليوم عن اتفاقية جديدة للتعاون في تطوير وتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية من خلال شركة جديدة باسم Prime Planet Energy and Solutions ستبدأ التصنيع في الأول من إبريل المقبل.

الشركة الجديدة والتي ستقوم بتصنيع بطاريات باناسونيك المربعة ضمن منظومة جديدة من المفترض أن توفر فرص عمل لـ 5,100 شخص بشكل مبدئي في بداية عملها.

وفي الشراكة الجديدة تملك شركة تويوتا 51% من أسهم Prime Planet Energy التي لن يتقصر إنتاجها على تويوتا وحدها؛ بل ستقوم بتوفير البطاريات لمصنعين سيارات أخريين من العلامات التجارية المعروفة في وقت يلقى في خط إنتاج السيارات الكهربائية إقبالاً كبيراً في ظل المساعي لتقليل من الانبعاثات الناتحة عن محركات الوقود التي تؤثر سلباً على المناخ العالمي.

ومن ضمن بنود الاتفاقية بين الشركتين أنهما ستقومان بصب ثقلهما لتطوير أنواع جديدة من خلايا البطاريات أيضاً، كما صرحت الشركاتان أنهما يتوقعان توفير البطاريات حلاً لتزويد السيارات بالطاقة في نفس الوقت لوسائل النقل الأخرى؛ فيما ستلعب دوراً مهماً في القضايا البيئية وكذلك سيكون للشركة دوراً ايجابياً في دعم حياة الناس.

ومن جانب المنفعة المتبادلة بين الشركتين في هذه الاتفاقية يمكن القول بأن تويوتا ستكون مستفيدة بشكل كبير من حيث توفير إمدادات آمنة ودائمة من البطاريات لسياراتها الكهربائية في ظل سعيها للتوسع أكبر في هذا المجال؛ مع الأخذ بعين الاعتبار استفادة باناسونيك منها في بناء قوة كبيرة للهيمنة على سوق بطاريات السيارات الكهربائبة العالمي بما يلبي طموحاتها.

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المصدر

Engadget