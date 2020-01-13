تطبيق Graphie لإدارة متقدّمة لصورك على نظام أندرويد

يُعدّ Graphie تطبيقًا جديدًا على أندرويد ومهمته الرئيسية إدارة صورك بأدوات متقدمة.

متابعة لكل ما هو مهم وجديد في عالم التطبيقات، معنا لهذا اليوم أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، ويحمل اسم Graphie حيث يمكننا تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق متقدم يهدف إلى إدارة صورك على جهازك، على سبيل المثال تحرير البيانات الأولية واستخراج الألوان الرئيسية والبحث وأكثر من ذلك بكثير.

وبشكل أكثر تفصيلًا، يُتيح لك التطبيق تحرير علامات EXIF لأي صورة بسهولة، وذلك إما يدويًا أو عن طريق إدخال البيانات في كل مرة أو باستخدام المعلمات التلقائية، مع إمكانية حذفها جميعًا بلمسة واحدة، وبالنظر إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق، فهي سهلة التنقل، على أن تكون جميع صورك في المعرض على هذه الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك علامة التبويب “الإحصائيات” والتي تتضمّن كلٍ من معلومات فتحة العدسة و ISO والألوان والبعد البؤري وغيرها من الميزات مثل محرر العلامات وإعدادات التطبيق التي تتيح لك اختيار المظهر وتكوين التنقل والإشعارات وأكثر.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث يأتي تطبيق Graphie بأداة استخراج الألوان بسهولة من أي صورة، فضلًا عن أداة البحث عن موقع التقاط الصور، ويمكنك أيضًا البحث عن الصور وعرضها وفقًا لمعايير مختلفة.

أخيرًا، يتوفر تطبيق Graphie للتحميل على نظام أندرويد بسعر 1.99$ دون أي عمليات شراء داخلية أو حتى إعلانات مزعجة، ويكفي أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Graphie على أندرويد.