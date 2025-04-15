نيوم تستثمر في Liberation Labs لتأسيس منشأة لإنتاج الغذاء الحيوي في السعودية

◾صندوق نيوم للاستثمار يموّل شركة Liberation Labs لدعم تأسيس منشأة حيوية متقدمة لإنتاج الغذاء في السعودية.

◾يهدف المشروع لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة وتطوير قطاع الأغذية الحيوية باستخدام تقنية التخمير الدقيق.

◾الاستثمار يعزز دور نيوم كمركز لاقتصاد المعرفة ومُحفّز للابتكار في مجال التقنية الحيوية الغذائية.

أعلن صندوق نيوم للاستثمار (NIF)، الذراع الاستثماري لمشروع نيوم، عن استثمار استراتيجي في شركة Liberation Labs الأمريكية المتخصصة في تصنيع الأغذية الحيوية باستخدام تقنية التخمير الدقيق.

يهدف هذا الاستثمار إلى دعم شركة Topian، التابعة لنيوم والمتخصصة في قطاع الأغذية، في تصميم وتطوير منشأة صناعية متقدمة داخل المملكة، تعتمد على التقنية الحيوية لإنتاج أغذية مبتكرة بديلة عن مصادر الغذاء التقليدية.

وقال الدكتور خوان كارلوس موتامايور، الرئيس التنفيذي لشركة Topian:

«هذا الاستثمار لا يهدف فقط إلى تقليل الاعتماد على واردات الغذاء وتحقيق أمن غذائي أكبر، بل يسهم أيضًا في خلق فرص اقتصادية جديدة ووظائف عالية المهارة، ما يمنح المملكة ميزة تنافسية في قطاع الأغذية المتقدمة وعالية القيمة.»

يمثّل هذا المشروع أحد أوجه استراتيجية نيوم لتطوير منظومة متكاملة لاقتصاد المعرفة، وتعزيز موقعها كمحفز رئيسي للابتكار في السعودية والمنطقة. كما يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ دور نيوم في دعم الاستثمارات المؤثرة في التقنيات المستقبلية.

حول الشركاء

Liberation Labs هي شركة تصنيع أغذية تعتمد على التخمير الدقيق، وتملك شبكة عالمية من المنشآت المصممة خصيصًا لإنتاج منتجات حيوية مستدامة على نطاق واسع.

صندوق نيوم للاستثمار (NIF) يركز على تمويل مشاريع تدعم نمو القطاعات المعرفية الـ15 التي تشكّل ركيزة مستقبل نيوم، ويمثل أحد الأدوات التنفيذية الرئيسة في تحقيق رؤيتها الطموحة.

ويُتوقع أن يُسهم هذا التعاون في دفع السعودية لتكون ضمن أبرز الدول الرائدة عالميًا في تصنيع الأغذية الحيوية وابتكار الحلول الغذائية المستدامة.