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باي بال تتعاون مع TerraPay لتعزيز التحويلات المالية الفورية عبر الحدود في الشرق الأوسط وإفريقيا

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2025آخر تحديث: 15 أبريل 2025
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◾باي بال تعقد شراكة مع TerraPay لتعزيز التحويلات الفورية عبر الحدود في الشرق الأوسط وإفريقيا.

◾تتيح الشراكة ربط المحافظ الرقمية والحسابات البنكية بحسابات باي بال لتسهيل المعاملات المالية الدولية.

◾يدعم التعاون الشمول المالي ويوسع نطاق الوصول إلى الاقتصاد الرقمي العالمي في المنطقة.

أعلنت شركة باي بال عن عقد شراكة استراتيجية مع TerraPay، المتخصصة في حركة الأموال العالمية ومقرها لندن، بهدف تمكين التحويلات المالية الفورية عبر الحدود لمستخدمي باي بال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تبسيط المعاملات المالية الدولية من خلال ربط البنوك والمحافظ الرقمية ومؤسسات الدفع بطريقة سلسة وآمنة، بما يتيح للأفراد والشركات في المنطقة المشاركة بفعالية أكبر في الاقتصاد الرقمي العالمي.

من خلال ربط حسابات باي بال بالمحافظ البنكية والرقمية، ستوفر TerraPay بنية تحتية مالية تتيح للمستخدمين إجراء التحويلات المالية الدولية بشكل فوري وآمن، ما يسهم في معالجة التحديات المتعلقة بالاتصال المالي والبنية التحتية في العديد من أسواق المنطقة.

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول في باي بال:

«رغم أن الشرق الأوسط وإفريقيا في طليعة التحول الرقمي، إلا أن الحواجز المالية لا تزال تعيق النمو. شراكتنا مع TerraPay ستجعل من السهل على الأفراد والشركات إجراء المعاملات الدولية بسرعة وأمان ودون تعقيدات.»

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود باي بال لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة، عبر توفير حلول دفع رقمية مرنة ومترابطة تدعم احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

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ويُتوقع أن تعزز هذه الشراكة من قدرة العملاء في المنطقة على الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية العالمية، وتسهّل إجراء المدفوعات العابرة للحدود بطريقة فعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2025آخر تحديث: 15 أبريل 2025
دقيقة واحدة

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