فكرتك شركتك يطلق Fast Track لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مصر

◾إطلاق مسار سريع لتسهيل تأسيس الشركات الناشئة عبر مركز فكرتك شركتك.

◾دعم متكامل يشمل التراخيص والتدريب والاستشارات القانونية وريادة الأعمال.

◾المبادرة برعاية الهيئة العامة للاستثمار وتستهدف الشباب ورواد الأعمال في جميع المحافظات.

أعلن مركز فكرتك شركتك التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر عن إطلاق مبادرة «Fast Track»، وهي مسار سريع يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم الناشئة بسهولة وسرعة، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الكامل في موقع واحد.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية المركز لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتسهيل خطوات التأسيس عبر إتاحة جميع التراخيص والخدمات الحكومية من خلال ممثلين معتمدين داخل المركز، ما يقلل الوقت والجهد المبذول عادة في هذه المرحلة الحرجة من دورة حياة المشروع.

المبادرة مدعومة بفريق عمل متخصص داخل المركز، يسعى إلى مساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة، عبر الإرشاد المهني، والتدريب العملي، والدعم القانوني، بالإضافة إلى توفير مساحة عمل مشتركة.

تأسس مركز فكرتك شركتك في يوليو 2013 كمبادرة حكومية تهدف إلى دعم الشباب المصري في مختلف مراحل إنشاء وتطوير المشروعات الناشئة. ويسعى المركز إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في كافة محافظات الجمهورية، وليس في القاهرة وحدها.

ويقدم المركز مجموعة شاملة من الخدمات تشمل التدريب، ورش العمل، الاستشارات القانونية والضريبية، ودعم فني لما بعد التأسيس، مما يجعله منصة متكاملة لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من النجاح والنمو في السوق المحلي.