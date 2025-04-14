جوجل تدفع رواتب لباحثي الذكاء الاصطناعي المتميزين مقابل عدم العمل مع المنافسين!

◾موظفو DeepMind يتلقون رواتب كاملة لمدة 6 أشهر بعد استقالتهم مقابل عدم العمل مع المنافسين

◾سياسة «إجازة الحديقة» تعيق فرص الخبراء المغادرين في الحصول على وظائف جديدة

◾انتقادات متزايدة لشروط عدم المنافسة التي تفرضها الشركات التقنية الكبرى

كشف تقرير جديد نشره موقع بيزنس إنسايدر أن جوجل تدفع رواتب لبعض موظفي مختبر DeepMind للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة مقابل «عدم العمل» لمدة ستة أشهر – وفي حالات أقل تصل إلى عام كامل – بعد استقالتهم من وظائفهم.

وتُعرف هذه الممارسة باسم «إجازة الحديقة» (garden leave)، وهي بند تعاقدي يشبه اتفاقيات «عدم المنافسة» التي تحظر على الموظفين العمل مع شركات منافسة لفترة محددة بعد مغادرتهم، لكنها تختلف بكونها مدفوعة الأجر بالكامل.

ورغم أن هذا الترتيب قد يبدو جذابًا للوهلة الأولى، إلا أن موظفين في مقر DeepMind في لندن أخبروا بيزنس إنسايدر أن شروط «إجازة الحديقة» واتفاقيات عدم المنافسة تعرقل قدرتهم على تأمين عمل مناسب بعد مغادرتهم المختبر.

وعادة ما تستمر شروط عدم المنافسة بين ستة أشهر وعام كامل، وهي قانونية تمامًا في المملكة المتحدة طالما حددت الشركة بوضوح المصالح التجارية التي تسعى لحمايتها، على عكس الولايات المتحدة التي تتجه نحو جعلها غير قابلة للتنفيذ.

ونظراً لأن اتفاقيات عدم المنافسة غالبًا ما توقَّع جنبًا إلى جنب مع اتفاقيات عدم الإفصاح، لا نعرف بالضبط ما تعتبره DeepMind شركة «منافسة» – لكن مهما كانت عقودها تنص عليه، فإنها مزعجة بما يكفي لدفع موظفيها السابقين للتحدث علنًا.

وقال أحد الموظفين السابقين في DeepMind للموقع: «من يريد توظيفك للبدء بعد عام؟ هذه فترة طويلة جداً في مجال الذكاء الاصطناعي».

وفي منشور على منصة إكس في نهاية مارس، قدّم ناندو دي فريتاس، المدير السابق في DeepMind الذي يعمل حاليًا في مايكروسوفت، نصيحة صريحة: «لا توقّعوا على اتفاقيات عدم المنافسة… لا ينبغي أن تتمتع أي شركة أمريكية بهذا القدر من السلطة، خاصة في أوروبا. إنها إساءة استخدام للسلطة لا تبرر أي غاية».

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ورغم وجاهة هذه النصيحة، إلا أنه من السهل تخيّل DeepMind ترفض ببساطة توظيف الخبراء إذا رفضوا التوقيع على هذه الاتفاقيات.