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تحديث iPadOS 19 سيجعل تجربة الآيباد أقرب إلى الماك

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 14 أبريل 2025آخر تحديث: 14 أبريل 2025
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تستعد آبل للكشف عن تحديثات جذرية لنظام iPadOS 19، يُنتظر أن تُقرّب تجربة استخدام جهاز الآيباد من تلك التي يوفرها نظام macOS على أجهزة ماك، وفقًا لما أفاد به الصحفي مارك غورمان من بلومبيرغ.

التحديث المرتقب، والمقرر الإعلان عنه في مؤتمر المطورين WWDC 2025 في الأسبوع الثاني من يونيو، سيُركّز بشكل أساسي على تعزيز الإنتاجية، وتطوير آليات تعدد المهام، وتحسين إدارة نوافذ التطبيقات على الآيباد.

ورغم أن iPadOS 19 لن يتحوّل إلى نسخة مطابقة من macOS، إلا أن التعديلات المتوقعة ستكون كافية، بحسب غورمان، لإرضاء المستخدمين الباحثين عن تجربة استخدام أكثر احترافية على أجهزة الآيباد، خاصة لأولئك الذين يستخدمون لوحات مفاتيح وأجهزة تأشير متصلة.

يُذكر أن هذه التغييرات تأتي ضمن استراتيجية أوسع من آبل لتوحيد تصميم وتجربة استخدام أنظمتها عبر مختلف أجهزتها، بما في ذلك iOS و macOS، والتي من المتوقع أيضًا أن تحظى بتحديثات كبرى خلال نفس الفترة.

بواسطة
Bloomberg
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 14 أبريل 2025آخر تحديث: 14 أبريل 2025
دقيقة واحدة

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