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بساطة وكونكت موني تطلقان بطاقة دفع رقمية جديدة لدعم الشمول المالي في مصر

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 14 أبريل 2025آخر تحديث: 14 أبريل 2025
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◾إطلاق بطاقة «بساطة كارد» دون الحاجة إلى حساب بنكي، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.

◾البطاقة تدعم السحب من ماكينات الصراف الآلي، والمشتريات، والتحويلات الفورية.

◾الشراكة بين بساطة وكونكت موني تهدف لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.

أعلنت شركة بساطة القابضة لحلول المدفوعات المالية، المتخصصة في التقنية المالية، عن إطلاق بطاقة «بساطة كارد» بالتعاون مع شركة كونكت موني، وذلك في إطار مساعي الشركتين لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد رقمي أقل اعتمادًا على النقد.

توفر البطاقة الجديدة حلًا رقميًا متكاملًا يلبّي احتياجات الأفراد والتجار، إذ تتيح لحامليها إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، وإجراء المشتريات سواء عبر الإنترنت أو من خلال نقاط البيع التقليدية. كما تدعم البطاقة التحويلات الفورية بين العملاء، ما يسهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستخدم.

وتتميز بطاقة «بساطة كارد» بإمكانية إصدارها باستخدام البطاقة القومية فقط، دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي، ما يسهّل وصول شرائح واسعة من المجتمع إلى الخدمات المالية الرقمية. وفي حالة الفقد أو السرقة، يمكن لحامل البطاقة إيقافها فورًا لحماية بياناته وأمواله.

وفي هذا السياق، قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة بساطة القابضة، إن إطلاق هذه البطاقة يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة مالية رقمية أكثر كفاءة وشمولًا، مؤكدًا أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وتقديم حلول مبتكرة تدعم الأفراد والتجار على حد سواء.

وأضاف شحاتة: «نطمح إلى بناء منظومة مدفوعات متكاملة وآمنة، تواكب التوجهات الحديثة وتلبّي احتياجات السوق المصري.»

تتوفر بطاقة بساطة كارد في جميع فروع شركة بساطة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 14 أبريل 2025آخر تحديث: 14 أبريل 2025
دقيقة واحدة

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