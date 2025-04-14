الإمارات تطلق مركزًا للتميّز في الأمن السيبراني بالتعاون مع Google Cloud

◾الإمارات تطلق أول مركز للتميّز في الأمن السيبراني بالتعاون مع Google Cloud.

◾يركّز المركز على التدريب، وتطوير المواهب، وتعزيز الشراكات الأكاديمية.

◾برنامج دعم للشركات الناشئة يشمل تدريبًا وأرصدة تصل إلى 300 ألف دولار.

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها لإطلاق أول مركز للتميّز في الأمن السيبراني لشركة Google Cloud في العاصمة أبوظبي، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات.

ويهدف المركز إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتطوير الكفاءات المحلية، وبناء منظومة دفاع رقمية قوية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة على مستوى العالم.

وسيركّز المركز على عدة محاور رئيسية تشمل التدريب المتخصص، التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، وتنمية المهارات في مجالات الأمن السيبراني. وسيتولى تقديم برامج التدريب شركة Mandiant، التابعة لـ Google Cloud، من خلال تجارب تفاعلية تحاكي سيناريوهات هجمات سيبرانية حقيقية.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «التعاون مع Google Cloud لا يهدف فقط لمواجهة التهديدات الفورية، بل يسهم في إعداد جيل جديد من خبراء الأمن السيبراني القادرين على تطوير حلول مبتكرة تحمي مستقبلنا الرقمي.»

وفي خطوة موازية، أعلنت Google Cloud عن إطلاق برنامج تسريع للشركات الناشئة بالتعاون مع Hub71 في عام 2025، حيث سيتم اختيار 25 شركة للحصول على دعم تقني ومادي يركّز على النمو والتوسع. كما سيحصل الأداء الأعلى من بين هذه الشركات على أرصدة تصل إلى 300 ألف دولار من خدمات Google Cloud، بالإضافة إلى إتاحة البنية التحتية السحابية لجميع الشركات التابعة لـ Hub71.

من جانبها، قالت كريستينا بيتارش، المديرة الإقليمية لأمن Google Cloud في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «رؤية الإمارات الطموحة في أن تكون رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني تمثل دعامة أساسية لهذا التعاون، ونحن فخورون بدعم هذا المسار نحو مستقبل رقمي أكثر أمانًا.»

ويأتي إطلاق المركز ضمن مساعي الإمارات لتعزيز جاهزيتها الرقمية وتحقيق التحول الرقمي الآمن في ظل تصاعد التحديات السيبرانية عالميًا.