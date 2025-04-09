الألعاب

لعبة Hades II ستصل إلى نينتندو سويتش كأول منصة ألعاب

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل 2025آخر تحديث: 9 أبريل 2025
دقيقة واحدة

أعلنت شركة سوبرجاينت جيمز أن لعبتها المرتقبة Hades II ستطلق حصريًا على منصات نينتندو سويتش 2 وسويتش 1 عند خروجها من مرحلة الوصول المبكر إلى الإصدار الكامل خلال عام 2025، متبعة بذلك نفس استراتيجية الجزء الأول.

وكشفت الشركة في مقطع فيديو ترويجي وفي تحديث للأسئلة الشائعة على موقعها الرسمي أن منصات سويتش ستحظى بأولوية الإطلاق، مع تأكيدها لوسائل الإعلام أن اللعبة ستصدر بشكل متزامن على الحاسوب والماك إلى جانب منصات نينتندو.

وأوضحت الشركة المطورة أنها لم تستبعد إمكانية إصدار اللعبة على منصات أخرى مثل بلايستيشن وإكس بوكس، لكن تركيزها حاليًا ينصب فقط على المنصات المعلن عنها.

وطمأنت سوبر جاينت جيمز اللاعبين بشأن أداء اللعبة على منصات نينتندو، مؤكدة أن اللعبة ستعمل بمعدل 60 إطار في الثانية على كلتا المنصتين، مع استفادة نسخة سويتش 2 من إمكانيات العرض المحسنة بدقة 1080 بكسل.

يذكر أن Hades II دخلت مرحلة الوصول المبكر على منصات الحاسوب وماك في ربيع العام الماضي، وحصلت مؤخرًا على تحديث رئيسي أضاف شخصية آريس ومعركة مع الزعيم النهائي، مع وجود تحديث ثالث قيد التطوير قبل الإصدار الكامل للعبة.

بواسطة
Kotaku
الوسوم
فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل 2025آخر تحديث: 9 أبريل 2025
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

لعبة Life is Strange: Double Exposure تصل أخيرًا لـ نينتندو سويتش

18 نوفمبر 2024
لعبة Lego Horizon Adventures تصل إلى بلايستيشن 5 في نوفمبر

لعبة Lego Horizon Adventures تصل إلى بلايستيشن 5 في نوفمبر

25 سبتمبر 2024
يوبيسوفت قد تطلق 5 ألعاب أساسنز كريد على نينتندو سويتش 2

يوبيسوفت قد تطلق 5 ألعاب أساسنز كريد على نينتندو سويتش 2

15 أغسطس 2024
نينتندو سويتش 2 سيخرج مع الكثير من الألعاب

نينتندو سويتش 2 سيخرج مع الكثير من الألعاب

9 أغسطس 2024
تراجع أرباح نينتندو بنسبة 55% خلال الربع المالي السابق

تراجع أرباح نينتندو بنسبة 55% خلال الربع المالي السابق

3 أغسطس 2024

8 ألعاب قادمة إلى نينتندو سويتش في أغسطس

28 يوليو 2024

موعد إصدار الجزء السابع من سلسلة Civilization

8 يونيو 2024
صانع ألعاب RPG يصل إلى نينتندو سويتش في أكتوبر

صانع ألعاب RPG يصل إلى نينتندو سويتش في أكتوبر

6 يونيو 2024
نينتندو توقف مشاركة لقطات الشاشة من سويتش إلى إكس

نينتندو توقف مشاركة لقطات الشاشة من سويتش إلى إكس

10 مايو 2024

تأجيل إصدار نينتندو سويتش 2 إلى الربع الأول من عام 2025

17 فبراير 2024
زر الذهاب إلى الأعلى