لعبة Hades II ستصل إلى نينتندو سويتش كأول منصة ألعاب

أعلنت شركة سوبرجاينت جيمز أن لعبتها المرتقبة Hades II ستطلق حصريًا على منصات نينتندو سويتش 2 وسويتش 1 عند خروجها من مرحلة الوصول المبكر إلى الإصدار الكامل خلال عام 2025، متبعة بذلك نفس استراتيجية الجزء الأول.

وكشفت الشركة في مقطع فيديو ترويجي وفي تحديث للأسئلة الشائعة على موقعها الرسمي أن منصات سويتش ستحظى بأولوية الإطلاق، مع تأكيدها لوسائل الإعلام أن اللعبة ستصدر بشكل متزامن على الحاسوب والماك إلى جانب منصات نينتندو.

وأوضحت الشركة المطورة أنها لم تستبعد إمكانية إصدار اللعبة على منصات أخرى مثل بلايستيشن وإكس بوكس، لكن تركيزها حاليًا ينصب فقط على المنصات المعلن عنها.

وطمأنت سوبر جاينت جيمز اللاعبين بشأن أداء اللعبة على منصات نينتندو، مؤكدة أن اللعبة ستعمل بمعدل 60 إطار في الثانية على كلتا المنصتين، مع استفادة نسخة سويتش 2 من إمكانيات العرض المحسنة بدقة 1080 بكسل.

يذكر أن Hades II دخلت مرحلة الوصول المبكر على منصات الحاسوب وماك في ربيع العام الماضي، وحصلت مؤخرًا على تحديث رئيسي أضاف شخصية آريس ومعركة مع الزعيم النهائي، مع وجود تحديث ثالث قيد التطوير قبل الإصدار الكامل للعبة.