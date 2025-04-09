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ريبل تستحوذ على Hidden Road مقابل 1.25 مليار دولار في أكبر صفقة بتاريخها

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل 2025آخر تحديث: 9 أبريل 2025
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أعلنت شركة ريبل (Ripple) الناشئة في مجال العملات الرقمية عن استحواذها على شركة الوساطة المالية Hidden Road مقابل 1.25 مليار دولار، في أكبر صفقة استحواذ بتاريخها، وواحدة من أضخم الصفقات في قطاع الأصول الرقمية حتى الآن.

تأسست Hidden Road عام 2018، وتقدم خدمات المقاصة والوساطة الرئيسية والتمويل عبر عدة أسواق تشمل العملات الأجنبية والعملات المشفّرة والمشتقات وأدوات الدخل الثابت. وتخدم الشركة أكثر من 300 مؤسسة مالية، بما في ذلك صناديق التحوط، وتنفذ عمليات مقاصة بقيمة تفوق 3 تريليونات دولار سنويًا.

وقال الرئيس التنفيذي لريبل، براد غارلينغهاوس، إن الصفقة جاءت بعد أن واجهت Hidden Road قيودًا على النمو بسبب تحديات في ميزانيتها العمومية، وبدأت في البحث عن رأس مال خارجي. وأضاف في تصريح لقناة سي إن بي سي: «هذه صفقة كبيرة لريبل، ولكنها أيضًا مهمة للقطاع ككل. فمع توسّع صناعة العملات الرقمية باتجاه التمويل التقليدي، نحن بحاجة إلى بنية تحتية من المستوى الأول لدعم المؤسسات المالية».

ومن المقرر أن تعتمد Hidden Road على عملة ريبل المستقرة RLUSD، التي أُطلقت في ديسمبر 2024، كضمان في منتجات الوساطة الرئيسية الخاصة بها. وأوضح غارلينغهاوس أن الضمانات تُعد عنصرًا محوريًا في عمليات الوساطة، لا سيما في صفقات الاقتراض والمراكز المعقدة مثل البيع على المكشوف.

بانتظار الموافقات التنظيمية

الصفقة ما زالت خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، ويتوقع غارلينغهاوس أن تُستكمل بحلول الربع الثالث من عام 2025.

يأتي هذا الاستحواذ بعد أسابيع من تحقيق ريبل نصر قانوني مهم، عقب قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بإسقاط دعوى قضائية استمرت سنوات، كانت تتهم الشركة بإجراء عرض أوراق مالية غير قانوني.

كما ساهمت عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، وتوجهاته الداعمة لصناعة العملات الرقمية، في تحسين المزاج العام داخل القطاع. وعلّق غارلينغهاوس: «الصفقات من هذا النوع تصبح أكثر منطقية عندما يكون لديك بيئة تنظيمية داعمة، بدلًا من معارك قانونية مفتوحة».

بواسطة
CNBC
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل 2025آخر تحديث: 9 أبريل 2025
دقيقة واحدة

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