تراجع آبل يعيد مايكروسوفت إلى صدارة الشركات الأكثر قيمة في العالم

عادت شركة مايكروسوفت إلى المركز الأول كأكثر الشركات المدرجة قيمة سوقية في العالم، متجاوزة آبل، بعد تراجع حاد في أسهم الأخيرة على خلفية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات.

وخلال أربعة أيام تداول فقط، انخفضت أسهم آبل بنسبة 23%، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 2.59 تريليون دولار، مقابل 2.64 تريليون دولار لمايكروسوفت، بحسب إغلاق يوم الثلاثاء.

الرسوم تُثقل كاهل آبل

يرى محللون أن آبل الأكثر تأثراً بين شركات التقنية الكبرى بخطة الرسوم الجديدة، بسبب اعتمادها الكبير على الصين في تصنيع منتجاتها، وعلى رأسها هاتف آيفون. في المقابل، تعتبر مايكروسوفت أقل عرضة لتقلبات سلاسل التوريد والتصنيع، ما يمنحها نوعاً من الحماية في ظل اضطرابات الأسواق.

وتتوقع مؤسسة UBS أن يرتفع سعر هاتف iPhone 16 Pro Max في الولايات المتحدة بما يصل إلى 350 دولار نتيجة لهذه الرسوم، ما قد يضغط على المبيعات.

تراجعات أوسع في السوق

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية موجة بيع واسعة، حيث خسر مؤشر ناسداك نحو 13% في الأيام الأربعة الماضية، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع الأسعار واحتمالات الدخول في ركود اقتصادي.

وكانت كل من آبل، ومايكروسوفت، وإنفيديا قد تجاوزت قيمة 3 تريليونات دولار في وقت سابق من العام، قبل أن تبدأ موجة التراجع الحالية. وعلى الرغم من أن مايكروسوفت أصدرت توجيهات مالية متحفظة في يناير، إلا أن محللي جيفريز وصفوها الأسبوع الماضي بأنها أكثر قدرة على الصمود أمام تداعيات خطط ترامب التجارية مقارنة بغيرها من شركات البرمجيات.