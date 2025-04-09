باكستان تعيّن الرئيس السابق لبورصة «بينانس» مستشارًا استراتيجيًا لقطاع العملات المشفرة

عيّنت باكستان الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس، تشانغ بينغ زاو، مستشارًا استراتيجيًا لمجلس العملات المشفرة الباكستاني، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ويأتي هذا التعيين ضمن جهود المجلس – الذي تأسس في مارس 2025 – لتعزيز البنية التحتية لتقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية في البلاد، بالإضافة إلى تحقيق الوضوح التنظيمي وتعزيز التعليم والتبني المؤسسي.

وقال زاو في منشور له على منصة X بتاريخ 3 أبريل إنه يقدّم «إرشادًا للحكومات في ما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة وحلول البلوك تشين»، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يشارك في السياسة.

ويرى القائمون على المجلس أن انضمام زاو يشكل دعمًا مهمًا لمساعي باكستان لتطوير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة في هذا المجال. وقال بلال بن ثاقب، الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني، إن البلاد تسير بخطى متقدمة نحو تحقيق «وضوح تنظيمي وتبني مؤسسي».

تجدر الإشارة إلى أن تعيين زاو يأتي بعد خروجه من بينانس في أعقاب إقراره بالذنب في قضية انتهاك قانون السرية المصرفية في الولايات المتحدة عام 2023، وهي القضية التي أدت إلى تخليه عن قيادة أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.