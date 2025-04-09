إي آند مصر تطلق خدمة التحويلات الدولية الفورية عبر محفظة e& Cash

أطلقت شركة إي آند مصر أول خدمة رقمية من نوعها تتيح استقبال الحوالات المالية الدولية بشكل فوري عبر محفظة e& Cash الرقمية، مما يعزز من الشمول المالي ويقلل الاعتماد على المعاملات النقدية في البلاد.

وتتيح الخدمة الجديدة لمستخدمي محفظة e& Cash في مصر استقبال الأموال بشكل آني وآمن من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى زيارة فروع أو وسطاء، وذلك في إطار تعاون مع بنك القاهرة، الشريك المصرفي لـ إي آند مصر.

وبهذا الإطلاق، تصبح إي آند مصر أول كيان ضمن شبكة مجموعة e& الإقليمية يقدّم خدمة تحويلات مالية دولية رقمية بالكامل، ما يعكس توجه المجموعة نحو تقديم حلول مالية مبتكرة قائمة على التقنية.

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دعم للشمول المالي والتحول الرقمي

تأتي هذه الخطوة في انسجام مع إستراتيجية البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. وتشكل الحوالات المالية من الخارج مصدرًا حيويًا للعديد من الأسر المصرية، ما يجعل هذه الخدمة أداة فعالة لتسهيل حصولهم على أموالهم بسرعة وأمان.

ومن خلال واجهة استخدام سلسة، يمكن للمستخدمين استقبال الحوالات بنقرة واحدة، ما يوفر بديلًا أسرع وأكثر راحة مقارنة بطرق التحويل التقليدية.

قال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية المالية والتطبيقات الرقمية في إي آند، إن الخدمة الجديدة تعكس التزام الشركة «بإعادة تشكيل الخدمات المالية في المنطقة، وتزويد المستخدمين بأدوات تلبي احتياجاتهم اليومية»، مشيرًا إلى أن «السرعة ليست الهدف الوحيد، بل أيضًا الثقة وسهولة الوصول».

وأكد يحيى أن تمكين التحويلات الفورية من السعودية والإمارات يمثل محطة محورية في مسيرة إي آند مصر نحو تقديم حلول مالية رقمية متكاملة تركز على السرعة والأمان.

الخدمة أصبحت متاحة لجميع مستخدمي محفظة e& Cash في مصر، وترافق إطلاقها حملة ترويجية تتيح للعملاء فرصة ربح جوائز تصل إلى مليون جنيه مصري. كما أعلنت الشركة عن خطط مستقبلية لتوسيع الخدمة لتشمل وجهات تحويل أخرى.