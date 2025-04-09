إنستجرام يعمل أخيرًا على تطبيق مخصص لأجهزة آيباد

بعد سنوات من الانتظار، كشفت مصادر مطلعة أن منصة إنستجرام بدأت أخيرًا تطوير تطبيق مخصص لأجهزة آيباد، في خطوة طال انتظارها منذ إطلاق الخدمة عام 2010.

ونقلت صحيفة The Information عن موظف حالي في إنستجرام – طلب عدم الكشف عن اسمه – أن الشركة تعمل حاليًا على التطبيق، وذلك في عام 2025، بعد أن ظلت أجهزة آيباد تعتمد على نسخة مكبرة من تطبيق آيفون، وهو ما كان يُعد تجربة استخدام ضعيفة بسبب اختلاف أبعاد الشاشة بين الهاتف واللوحي، خاصة أن إنستجرام يركّز على الصور والفيديوهات.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا في موقف المنصة، بعدما صرّح رئيس إنستجرام، آدم موسيري، في عام 2022، أن عدد مستخدمي آيباد لا يبرر الاستثمار في تطوير تطبيق مستقل.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع تبذلها إنستجرام لتعزيز حضورها في سوق المحتوى الرقمي، وسط احتمالات حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن إنستجرام عرض مؤخرًا نسخة تجريبية مبكرة من تطبيق جديد لتحرير الفيديوهات يحمل اسم «Edits»، ويهدف لمنافسة تطبيق CapCut المملوك لشركة بايت دانس، وهي الشركة الأم لـ تيك توك.

وفي سياق آخر، أشار موسيري في تصريحات عبر بودكاست Build Your Tribe إلى خطط لتحسين قدرات البحث داخل المنصة، قائلاً: «مهما كان سبب استخدامك لإنستجرام، سيكون من المفيد أن تجد المحتوى الذي تريده بسهولة أكبر، ويجب أن يتمكن المبدعون من إبراز محتواهم على المدى الأطول، لا فقط خلال أول 24 أو 48 ساعة من نشره.»

حتى الآن، لم تُعلن ميتا – الشركة الأم لإنستجرام – رسميًا عن موعد طرح التطبيق لأجهزة آيباد أو تفاصيل إضافية عن وظائفه المحتملة.