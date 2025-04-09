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إفريقيا تتصدر العالم في الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بـ 1.1 تريليون دولار من المعاملات

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل 2025آخر تحديث: 9 أبريل 2025
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كشفت رابطة GSMA في تقريرها السنوي «حالة صناعة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول 2025» أن إفريقيا أصبحت الأولى عالميًا في هذا المجال، مع تسجيل أكثر من 1.1 مليار حساب وتحقيق معاملات بقيمة 1.1 تريليون دولار خلال عام 2024 فقط.

ويمثل هذا العدد أكثر من نصف إجمالي الحسابات المسجلة عالميًا، ما يعكس التحول الكبير نحو الخدمات المالية الرقمية في القارة. وقد ارتفعت الأعداد بشكل لافت مقارنة بـ395.7 مليون حساب في عام 2019.

وتصدرت شرق وغرب إفريقيا هذا النمو، حيث برزت دول مثل كينيا وتنزانيا في الريادة، فيما تشهد دول مثل نيجيريا وغانا نموًا متسارعًا في استخدام هذه الخدمات ضمن الحياة اليومية.

مساهمة اقتصادية وتوسّع في الخدمات

ساهمت هذه الخدمات بنحو 190 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول إفريقيا جنوب الصحراء بنهاية 2023، بحسب التقرير، مما يعكس تأثيرها الكبير على الاقتصادات المحلية.

وبينما بدأت كأداة لتحويل الأموال بين الأفراد، تطورت الخدمات لتشمل اليوم القروض الصغيرة، والادخار، والتأمين. فقد أفاد التقرير أن 44% من مقدمي الخدمات يوفرون منتجات ائتمانية، ونحو ثلثهم يقدّم خيارات للادخار، و28% يقدمون خدمات تأمين.

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تحديات مستقبلية وفرص للنمو

رغم هذا النجاح، لا تزال الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية الرقمية قائمة، خصوصًا في الدول ذات معدلات الوعي الرقمي المنخفضة بين النساء. ويرى التقرير أن نشر الثقافة المالية وتحسين الوصول هما عنصران حاسمان لضمان نمو شامل ومستدام.

تؤكد هذه الأرقام أن إفريقيا تتبنى حلولًا رقمية مبتكرة لتعزيز الشمول المالي، ما يضعها في موقع الريادة عالميًا. ومع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتذليل العقبات الاجتماعية، من المتوقع أن تزداد مساهمة هذه الخدمات في التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي الشامل في القارة.

بواسطة
GSMA
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل 2025آخر تحديث: 9 أبريل 2025
دقيقة واحدة

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