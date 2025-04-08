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رسوم ترامب تُربك خطط آبل الإنتاجية وتضغط على سهمها في أسوأ تراجع منذ 2020

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل 2025آخر تحديث: 8 أبريل 2025
دقيقة واحدة
Mandel Ngan/AFP

تعرّضت آبل لخسارة سوقية تجاوزت 300 مليار دولار في يوم واحد، بعد أن شمل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول التي تعتمد عليها الشركة في تصنيع منتجاتها، مما قوّض استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على الصين.

وكانت آبل قد نقلت جزءًا من إنتاجها في السنوات الأخيرة إلى دول مثل الهند وفيتنام وماليزيا وتايوان وكوريا الجنوبية، في محاولة لبناء سلسلة توريد أكثر تنوعًا واستقرارًا بعد صدمات الرسوم السابقة وأزمة كورونا ونقص أشباه الموصلات. إلا أن هذه الدول جاءت ضمن قائمة الرسوم الجديدة التي أعلنها ترمب، ما وضع الشركة أمام تحديات مضاعفة.

انخفض سهم آبل بأكثر من 9%، وهو أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2020، متجاوزًا تراجع مؤشر ناسداك البالغ 6%. وتوقعت تحليلات مالية أن تضطر الشركة إلى رفع أسعار منتجاتها في السوق الأميركي بنسبة تصل إلى 18% لتغطية تكاليف الرسوم، ما قد يؤثر على مبيعاتها وربحيتها في الفترة المقبلة.

وتشمل الرسوم الجديدة نسبًا مرتفعة على كل من الصين (54%) وفيتنام (46%) وتايوان (32%)، بينما تراوحت النسب في الدول الأخرى بين 24% و26%، بحسب تقارير مالية. وتمثل هذه الأسواق مجتمعة أكثر من 98% من نفقات آبل على التصنيع والتجميع، بحسب إفصاحات الشركة.

ولم توضح آبل موقفها من الرسوم أو تأثيرها المحتمل على أسعار الأجهزة، كما لم تعلّق على تقارير حول لقاءات سابقة بين رئيسها التنفيذي تيم كوك والرئيس ترامب.

في المقابل، أشارت تقارير إلى أن الشركة قد تسعى للحصول على إعفاءات جمركية لبعض المنتجات، كما فعلت خلال فترة ترامب الأولى، إلا أن مصير تلك الجهود لا يزال غير واضح وسط تصاعد التوترات التجارية.

ويرى محللون أن خيار نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة لا يزال غير واقعي على المدى القصير، إذ قد يتطلب استثمارًا ضخمًا يصل إلى 30 مليار دولار لنقل 10% فقط من سلسلة التوريد، ما يجعل الشركة أمام معادلة صعبة بين زيادة الأسعار أو تحمّل التكاليف.

بواسطة
CNBC
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فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل 2025آخر تحديث: 8 أبريل 2025
دقيقة واحدة

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