ترامب يمدد مهلة الاستحواذ على «تيك توك» 75 يومًا إضافيًا

في خطوة جديدة ضمن المساعي لإنقاذ تطبيق تيك توك من الحظر في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي يمنح الشركة مهلة إضافية مدتها 75 يومًا لإتمام صفقة بيع التطبيق إلى جهة أمريكية.

«عملنا بجد لإنقاذ تيك توك»

وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال:

«تعمل إدارتي بجد على صفقة لإنقاذ تيك توك، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا. لكن الصفقة لا تزال تحتاج إلى المزيد من العمل لضمان الحصول على جميع الموافقات اللازمة، ولهذا أوقع أمرًا تنفيذيًا لإبقاء تيك توك قيد التشغيل لـ75 يومًا إضافية.»

حظر قانوني وتأجيل مؤقت

تعود جذور الأزمة إلى قانون صدر في أبريل 2024 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، يُجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك على بيع التطبيق إلى مشترٍ أمريكي، وإلا سيتم حذفه من متاجر التطبيقات وخدمات الاستضافة في الولايات المتحدة.

ورغم الجدل القانوني الذي تبع هذا القرار، قضت المحكمة العليا بشرعية الحظر، تاركة تنفيذه لإدارة ترامب الجديدة. وبعد فترة قصيرة من اختفاء تيك توك من المنصات، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا أولًا أجّل التنفيذ لمدة 75 يومًا، والآن يمدد المهلة للمرة الثانية.

من يشتري تيك توك؟

بحسب التقارير، أبدت عدة جهات اهتمامها بشراء أو الاستثمار في تيك توك، من بينها أمازون، لكن لم تُبرم أي صفقة نهائية حتى الآن تُرضي بايت دانس أو الحكومة الصينية.

ورغم أن ترامب ألمح إلى أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها على شركاء تجاريين مثل الصين قد تُسهِم في إغلاق الصفقة، إلا أنه ليس من الواضح إن كانت تلك الرسوم ستُغير المواقف الراهنة.

ماذا بعد؟

حتى اللحظة، يبدو أن مصير تيك توك في الولايات المتحدة سيبقى معلقًا، طالما استمرت وزارة العدل في إدارة ترامب بتأجيل تنفيذ الحظر. وقد يُطيل ذلك أمد المفاوضات إلى أجل غير مسمى، ما لم يتم التوصل إلى صفقة مُرضية لجميع الأطراف.