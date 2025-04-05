الأخبار

ترامب يمدد مهلة الاستحواذ على «تيك توك» 75 يومًا إضافيًا

مزيد من الوقت لإنقاذ التطبيق من الحظر

فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل 2025آخر تحديث: 5 أبريل 2025
دقيقة واحدة

في خطوة جديدة ضمن المساعي لإنقاذ تطبيق تيك توك من الحظر في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي يمنح الشركة مهلة إضافية مدتها 75 يومًا لإتمام صفقة بيع التطبيق إلى جهة أمريكية.

«عملنا بجد لإنقاذ تيك توك»

وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال:

«تعمل إدارتي بجد على صفقة لإنقاذ تيك توك، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا. لكن الصفقة لا تزال تحتاج إلى المزيد من العمل لضمان الحصول على جميع الموافقات اللازمة، ولهذا أوقع أمرًا تنفيذيًا لإبقاء تيك توك قيد التشغيل لـ75 يومًا إضافية.»

حظر قانوني وتأجيل مؤقت

تعود جذور الأزمة إلى قانون صدر في أبريل 2024 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، يُجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك على بيع التطبيق إلى مشترٍ أمريكي، وإلا سيتم حذفه من متاجر التطبيقات وخدمات الاستضافة في الولايات المتحدة.

ورغم الجدل القانوني الذي تبع هذا القرار، قضت المحكمة العليا بشرعية الحظر، تاركة تنفيذه لإدارة ترامب الجديدة. وبعد فترة قصيرة من اختفاء تيك توك من المنصات، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا أولًا أجّل التنفيذ لمدة 75 يومًا، والآن يمدد المهلة للمرة الثانية.

من يشتري تيك توك؟

بحسب التقارير، أبدت عدة جهات اهتمامها بشراء أو الاستثمار في تيك توك، من بينها أمازون، لكن لم تُبرم أي صفقة نهائية حتى الآن تُرضي بايت دانس أو الحكومة الصينية.

ورغم أن ترامب ألمح إلى أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها على شركاء تجاريين مثل الصين قد تُسهِم في إغلاق الصفقة، إلا أنه ليس من الواضح إن كانت تلك الرسوم ستُغير المواقف الراهنة.

ماذا بعد؟

حتى اللحظة، يبدو أن مصير تيك توك في الولايات المتحدة سيبقى معلقًا، طالما استمرت وزارة العدل في إدارة ترامب بتأجيل تنفيذ الحظر. وقد يُطيل ذلك أمد المفاوضات إلى أجل غير مسمى، ما لم يتم التوصل إلى صفقة مُرضية لجميع الأطراف.

بواسطة
Truth Social
الوسوم
فريق التحرير تابع على X أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل 2025آخر تحديث: 5 أبريل 2025
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

واشنطن توسّع قائمتها السوداء: أكثر من 50 شركة صينية تحت العقوبات

26 مارس 2025

دونالد ترامب يشيد بالقدرات التقنية لابنه بارون بتصريح مثير للجدل

25 مارس 2025

تينسنت تحقق طفرة في نمو الإيرادات مع نجاح استثنائي لألعابها الجديدة

19 مارس 2025

الرئيس الصيني تجنب مارك زوكربيرغ عبر “جدار بشري” من الحراس

16 مارس 2025

الحمى الصينية الجديدة.. كيف أشعل الذكاء الاصطناعي شرارة اقتصادية غير مسبوقة؟

15 مارس 2025

صادرات سامسونج إلى الصين تحقق قفزة تاريخية وتتفوق على الولايات المتحدة

15 مارس 2025

تيك توك يواجه شبح خسارة مليارات الدولارات في السوق الأمريكية

10 مارس 2025

ترامب يعلن عن بيتكوين وعملات أخرى كجزء من «الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة»

3 مارس 2025

آيفون يترجم كلمة «عنصري» إلى «ترامب»… وآبل توضح السبب

26 فبراير 2025

شركة ترامب للإعلام تسجل خسائر بقيمة 400 مليون دولار في 2024

16 فبراير 2025
زر الذهاب إلى الأعلى