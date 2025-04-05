إطلاق نموذج Midjourney V7 لتحسين فهم الأوامر النصية وتوليد الصور

أعلنت شركة Midjourney عن إطلاق النسخة التجريبية (ألفا) من نموذجها الجديد V7 لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي وصفته بأنه «نموذج جديد بالكامل» يتمتع بقدرة أفضل بكثير على فهم الأوامر النصية وتحويلها إلى صور واقعية وعالية الجودة.

أبرز مزايا Midjourney V7:

تحسين دقة الصور: تقول الشركة إن V7 قادر على إنتاج صور ذات جودة أعلى، مع تفاصيل أكثر دقة في الأنسجة والأجسام وأيدي البشر – وهو تحدٍ تقني لطالما عانت منه نماذج الذكاء الاصطناعي السابقة.

وضع Draft Mode: يتيح توليد صور بسرعة (بنصف الوقت) مقابل تكلفة أقل (بنصف السعر)، مع مخرجات أولية أقل تفصيلًا، تُستخدم كوسيلة لتوليد أفكار مبدئية أو خلال التعاون مع الآخرين. يمكن استخدامه مع الصوت بدلًا من الكتابة.

تحسين تلقائي للصور الأولية: عند الحصول على نتيجة مرضية في وضع «Draft»، يمكن للمستخدم الضغط على «enhance» أو «vary» لإعادة توليد الصورة بجودة كاملة.

أوضاع الأداء وسرعة التوليد:

يدعم النموذج الجديد أوضاع Turbo و Relax عند الإطلاق. Turbo أسرع من الوضع القياسي لكنه يكلف ضعف السعر. Relax هو الوضع البطيء والاقتصادي.

الوضع القياسي الحالي للنموذج V7 قيد التحسين، ومن المتوقع إضافته لاحقًا.

خصائص مفقودة مؤقتًا:

لا يدعم V7 في الوقت الحالي تكبير الصور (upscaling) أو التحرير أو إعادة التلوين (retexturing)، ويعود في هذه الحالات تلقائيًا إلى نموذج V6.

تخطط الشركة لإصدار تحديثات أسبوعية أو نصف شهرية خلال الشهرين القادمين لتحسين هذه الجوانب.

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لتجربة نسخة الألفا من V7، يجب على المستخدم تفعيل ملف التخصيص الشخصي (Personalization Profile)، وهو أشبه بمساعد أسلوب يساعد الذكاء الاصطناعي على فهم تفضيلاتك البصرية.

يتطلب ذلك تقييم 200 زوج من الصور لإنشاء ما يُعرف بـ «الملف العالمي للتخصيص» الخاص بك.

ويُفعَّل التخصيص افتراضيًا على V7، لكن يمكن للمستخدمين تعطيله عند الحاجة.